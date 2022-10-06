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Глава "Грузинской мечты": Саакашвили не выдадут Украине
Глава "Грузинской мечты": Саакашвили не выдадут Украине
Украинский суд поручил юстиции страны обратиться к властям Грузии с просьбой о временной передаче Саакашвили Украине, заявил адвокат экс-президента 06.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-06T23:05+0400
2022-10-06T23:05+0400
2022-10-06T23:28+0400
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Грузия не выдаст Украине экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и не будет играть в политические игры, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Украинский адвокат Саакашвили Вадим Заворитный заявил, что украинский суд поручил юстиции Украины обратиться к властям Грузии с просьбой о временной передаче Саакашвили Украине, чтобы тот выступил перед судом по делу 2018 года, по которому экс-президент Грузии проходит потерпевшим.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, украина, грузинская мечта
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, украина, грузинская мечта
Глава "Грузинской мечты": Саакашвили не выдадут Украине
23:05 06.10.2022 (обновлено: 23:28 06.10.2022)
Украинский суд поручил юстиции страны обратиться к властям Грузии с просьбой о временной передаче Саакашвили Украине, заявил адвокат экс-президента
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Грузия не выдаст Украине экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и не будет играть в политические игры, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Украинский адвокат Саакашвили Вадим Заворитный заявил, что украинский суд поручил юстиции Украины обратиться к властям Грузии с просьбой о временной передаче Саакашвили Украине, чтобы тот выступил перед судом по делу 2018 года, по которому экс-президент Грузии проходит потерпевшим.
"Власти Грузии годами отправляли властям Украины запрос на его (Саакашвили) передачу, и годами этот запрос игнорировался украинскими властями. Сейчас отправка по формальной причине такого запроса является определенной политической игрой, и эта игра для нас не имеет большого значения. Саакашвили совершил много тяжких преступлений в Грузии и теперь отбывает за них наказание", - сказал Кобахидзе.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.