https://sputnik-georgia.ru/20221006/glava-gruzinskoy-mechty-saakashvili-ne-vydadut-ukraine-271120327.html

Глава "Грузинской мечты": Саакашвили не выдадут Украине

Глава "Грузинской мечты": Саакашвили не выдадут Украине

Украинский суд поручил юстиции страны обратиться к властям Грузии с просьбой о временной передаче Саакашвили Украине, заявил адвокат экс-президента 06.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-06T23:05+0400

2022-10-06T23:05+0400

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грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Грузия не выдаст Украине экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и не будет играть в политические игры, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Украинский адвокат Саакашвили Вадим Заворитный заявил, что украинский суд поручил юстиции Украины обратиться к властям Грузии с просьбой о временной передаче Саакашвили Украине, чтобы тот выступил перед судом по делу 2018 года, по которому экс-президент Грузии проходит потерпевшим.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, украина, грузинская мечта