https://sputnik-georgia.ru/20221006/glava-minekonomiki-nazval-prioritety-razvitiya-kurortov-271071214.html

Глава Минэкономики назвал приоритеты развития курортов

Глава Минэкономики назвал приоритеты развития курортов

Для популяризации малых курортов будет разработан специальный план, цель которого – привлечение визитеров 06.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-06T10:02+0400

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грузия

туризм

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леван давиташвили

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Власти Грузии планируют заняться развитием курортов в Грузии, в том числе и непопулярных на данный момент направлений, заявил министр экономики Леван Давиташвили.Развитие городов-курортов является одним из главных приоритетов властей. В администрации туризма не раз заявляли, что намерены заняться повышением качества инфраструктуры и развитием пока не самых популярных туристических направлений.При этом он отметил, что если крупные курорты просто станут более удобными для посещения, то для малых будет разработан технико-экономический план для привлечения визитеров.По его словам, до конца этого года часть зданий в некоторых курортных зонах будет выcтавлена на аукцион для приватизации, чтобы старые санатории были преобразованы в современные отели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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