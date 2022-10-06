https://sputnik-georgia.ru/20221006/glava-minekonomiki-nazval-prioritety-razvitiya-kurortov-271071214.html
Глава Минэкономики назвал приоритеты развития курортов
Глава Минэкономики назвал приоритеты развития курортов
Для популяризации малых курортов будет разработан специальный план, цель которого – привлечение визитеров 06.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-06T10:02+0400
2022-10-06T10:02+0400
2022-10-06T10:02+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Власти Грузии планируют заняться развитием курортов в Грузии, в том числе и непопулярных на данный момент направлений, заявил министр экономики Леван Давиташвили.Развитие городов-курортов является одним из главных приоритетов властей. В администрации туризма не раз заявляли, что намерены заняться повышением качества инфраструктуры и развитием пока не самых популярных туристических направлений.При этом он отметил, что если крупные курорты просто станут более удобными для посещения, то для малых будет разработан технико-экономический план для привлечения визитеров.По его словам, до конца этого года часть зданий в некоторых курортных зонах будет выcтавлена на аукцион для приватизации, чтобы старые санатории были преобразованы в современные отели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, туризм, новости, леван давиташвили, тбилиси
грузия, туризм, новости, леван давиташвили, тбилиси
Глава Минэкономики назвал приоритеты развития курортов
Для популяризации малых курортов будет разработан специальный план, цель которого – привлечение визитеров
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Власти Грузии планируют заняться развитием курортов в Грузии, в том числе и непопулярных на данный момент направлений, заявил министр экономики Леван Давиташвили.
Развитие городов-курортов является одним из главных приоритетов властей. В администрации туризма не раз заявляли, что намерены заняться повышением качества инфраструктуры и развитием пока не самых популярных туристических направлений.
"У страны ограничены ресурсы, и мы не можем развивать сразу все, но при сотрудничестве с региональными властями мы выбрали приоритетные направления во всех регионах. Это будут как крупные курортные места, так и малые курорты", – сказал Давиташвили.
При этом он отметил, что если крупные курорты просто станут более удобными для посещения, то для малых будет разработан технико-экономический план для привлечения визитеров.
По его словам, до конца этого года часть зданий в некоторых курортных зонах будет выcтавлена на аукцион для приватизации, чтобы старые санатории были преобразованы в современные отели.