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https://sputnik-georgia.ru/20221006/glava-minekonomiki-nazval-prioritety-razvitiya-kurortov-271071214.html
Глава Минэкономики назвал приоритеты развития курортов
Глава Минэкономики назвал приоритеты развития курортов
Для популяризации малых курортов будет разработан специальный план, цель которого – привлечение визитеров 06.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-06T10:02+0400
2022-10-06T10:02+0400
грузия
туризм
новости
леван давиташвили
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Власти Грузии планируют заняться развитием курортов в Грузии, в том числе и непопулярных на данный момент направлений, заявил министр экономики Леван Давиташвили.Развитие городов-курортов является одним из главных приоритетов властей. В администрации туризма не раз заявляли, что намерены заняться повышением качества инфраструктуры и развитием пока не самых популярных туристических направлений.При этом он отметил, что если крупные курорты просто станут более удобными для посещения, то для малых будет разработан технико-экономический план для привлечения визитеров.По его словам, до конца этого года часть зданий в некоторых курортных зонах будет выcтавлена на аукцион для приватизации, чтобы старые санатории были преобразованы в современные отели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, туризм, новости, леван давиташвили, тбилиси
грузия, туризм, новости, леван давиташвили, тбилиси

Глава Минэкономики назвал приоритеты развития курортов

10:02 06.10.2022
© Government of GeorgiaМинистр сельского хозяйства Леван Давиташвили
Министр сельского хозяйства Леван Давиташвили - Sputnik Грузия, 1920, 06.10.2022
© Government of Georgia
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Для популяризации малых курортов будет разработан специальный план, цель которого – привлечение визитеров
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Власти Грузии планируют заняться развитием курортов в Грузии, в том числе и непопулярных на данный момент направлений, заявил министр экономики Леван Давиташвили.
Развитие городов-курортов является одним из главных приоритетов властей. В администрации туризма не раз заявляли, что намерены заняться повышением качества инфраструктуры и развитием пока не самых популярных туристических направлений.

"У страны ограничены ресурсы, и мы не можем развивать сразу все, но при сотрудничестве с региональными властями мы выбрали приоритетные направления во всех регионах. Это будут как крупные курортные места, так и малые курорты", – сказал Давиташвили.

При этом он отметил, что если крупные курорты просто станут более удобными для посещения, то для малых будет разработан технико-экономический план для привлечения визитеров.
По его словам, до конца этого года часть зданий в некоторых курортных зонах будет выcтавлена на аукцион для приватизации, чтобы старые санатории были преобразованы в современные отели.
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