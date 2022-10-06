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"Грузинская мечта" просит США делать более четкие заявления

"Грузинская мечта" просит США делать более четкие заявления

Мдинарадзе попросил любого представителя партнерской страны делать одно четкое заявление вместо множества общих 06.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-06T17:21+0400

2022-10-06T17:21+0400

2022-10-06T18:05+0400

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Самой большой проблемой информационного поля как в Грузии, так и за ее пределами является неточность и нечеткость любого заявления, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.Ранее заместитель Государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что атаки на посла США в Грузии Келли Дегнан являются частью более крупной схемы дезинформации.Исходя из этого, Мдинарадзе попросил любого представителя партнерской страны делать одно четкое заявление вместо множества общих.С резкими заявлениями в адрес посольства и посла США в Грузии Келли Дегнан в последнее время выступают представители общественного движения "Сила народа". Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти Грузии не разделяют позиций движения "Силы народа", так как стране нужны партнеры.Бонни Дженкинс находится в Грузии с 5 октября. Она присутствует на конференции Ассоциации биобезопасности Центральной Азии и Кавказского региона в Тбилиси.Как сообщила Дженкинс журналистам, в рамках визита она проведет встречи с грузинскими лидерами, чтобы "рассмотреть разные сферы сотрудничества и стратегических интересов и такие направления, как безопасность границ, таможня, оборона".Она подчеркнула, что для Вашингтона были "крайне тревожными личные нападки на посла Дегнан и посольство"."Давайте скажем четко, что это часть той более крупной схемы дезинформации, которая направлена на сокрытие правды вокруг кризиса в Европе, который создал один человек", - отметила она.Покинувшие "Грузинскую мечту" депутаты не раз призывали американскую дипмиссию открыто отмежеваться от заявлений представителей власти Украины, а также провокаций грузинской "радикальной оппозиции" – их призывов ввести санкции против России, которые могут навредить только самой Грузии, их революционного настроя и попыток втянуть страну в войну.Не получив желаемого ответа, депутаты заявили, что все это лишь наводит на мысль, что за "радикальной оппозицией" стоит американское посольство.Посол США Келли Дегнан расценила утверждения этих депутатов как "основанные на российской дезинформации теории заговора и ложь". По ее словам, представители Вашингтона растеряны и не понимают, почему правительство Грузии четче не отмежевывается от этого.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что дальнейшее расширение и углубление полемики не входит в интересы страны, так как это не усилит, а ослабит отношения Грузии с США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, келли дегнан, ираклий гарибашвили, мамука мдинарадзе, сша, европа, вашингтон, грузинская мечта