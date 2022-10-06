https://sputnik-georgia.ru/20221006/gruziya-zanimaet-odno-iz-pervykh-mest-v-evrope-po-chislu-smertey-na-dorogakh-271074051.html
Грузия занимает одно из первых мест в Европе по числу смертей на дорогах
Грузия занимает одно из первых мест в Европе по числу смертей на дорогах
Самая распространенная причина ДТП в Грузии – переезд через железнодорожные пути 06.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-06T07:01+0400
2022-10-06T07:01+0400
2022-10-06T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Грузия занимает одно из первых мест в Европе по числу смертей на дорогах – за полгода в результате ДТП в стране погибли более 200 человек, заявил замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе в парламенте.По официальным данным, в период с 1 января по 30 июня 2022 года в авариях на дорогах в Грузии погиб 221 человек, среди них шесть детей.По его словам, на 100 тысяч человек в Грузии приходится 12 смертей, тогда как в Европе этот показатель равен 4,4 смерти на 100 тысяч человек.Всего за шесть месяцев в Грузии произошли 2 572 аварии с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание. Половина всех аварий приходится на Тбилиси. Остальные ДТП произошли в регионах.Самой распространенной причиной ДТП за полгода было нарушение правил переезда через железнодорожные пути. В 1 293 авариях, случившихся по этой причине за шесть месяцев, погибли 49 и пострадали 1 627 человек.На втором месте – выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона. 189 таких аварий унесли жизни 22 человек. Пострадали 347.Замыкает печальную тройку – превышение скорости. В 168 авариях по этой причине погиб 31 человек, а пострадали 293.Меры безопасности и реформыВопрос дорожной безопасности является приоритетным для правительства Грузии. В феврале 2019 года был разработан план действий, который предусматривает улучшение технического состояния автотранспортных средств, обеспечение эффективного исполнения, обеспечение безопасной инфраструктуры, эффективное реагирование после ДТП и повышение общественной осведомленности.Параллельно расширялась система видеонаблюдения. На сегодняшний день на дорогах страны действуют 4 467 видеокамер, 944 из которых распознают номера, а также 216 секций контроля скорости, покрывающие 861 километр дорог.Наряду с методом скрытого патрулирования, внедряется практика патрулирования смешанным методом. В масштабах страны расширена зона бесконтактного патрулирования, которая охватывает такие большие города, как Тбилиси, Батуми, Рустави, а также регион Имерети.В рамках стратегии безопасности дорожного движения, МВД Грузии также составляет карту так называемых "черных точек" – мест, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, батуми, европа
грузия, новости, общество, тбилиси, батуми, европа
Грузия занимает одно из первых мест в Европе по числу смертей на дорогах
Самая распространенная причина ДТП в Грузии – переезд через железнодорожные пути
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Грузия занимает одно из первых мест в Европе по числу смертей на дорогах – за полгода в результате ДТП в стране погибли более 200 человек, заявил замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе в парламенте.
По официальным данным, в период с 1 января по 30 июня 2022 года в авариях на дорогах в Грузии погиб 221 человек, среди них шесть детей.
"К сожалению, наша страна до сих пор по числу смертности на дорогах одна из первых в Европе, что является вызовом для нас и требует эффективных мер. Смертность на дорогах в Грузии в 2,7 раза превышает показатель смертности в Европе", – сказал Дарахвелидзе.
По его словам, на 100 тысяч человек в Грузии приходится 12 смертей, тогда как в Европе этот показатель равен 4,4 смерти на 100 тысяч человек.
Всего за шесть месяцев в Грузии произошли 2 572 аварии с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание. Половина всех аварий приходится на Тбилиси. Остальные ДТП произошли в регионах.
Самой распространенной причиной ДТП за полгода было нарушение правил переезда через железнодорожные пути. В 1 293 авариях, случившихся по этой причине за шесть месяцев, погибли 49 и пострадали 1 627 человек.
На втором месте – выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона. 189 таких аварий унесли жизни 22 человек. Пострадали 347.
Замыкает печальную тройку – превышение скорости. В 168 авариях по этой причине погиб 31 человек, а пострадали 293.
Меры безопасности и реформы
Вопрос дорожной безопасности является приоритетным для правительства Грузии. В феврале 2019 года был разработан план действий, который предусматривает улучшение технического состояния автотранспортных средств, обеспечение эффективного исполнения, обеспечение безопасной инфраструктуры, эффективное реагирование после ДТП и повышение общественной осведомленности.
Параллельно расширялась система видеонаблюдения. На сегодняшний день на дорогах страны действуют 4 467 видеокамер, 944 из которых распознают номера, а также 216 секций контроля скорости, покрывающие 861 километр дорог.
Наряду с методом скрытого патрулирования, внедряется практика патрулирования смешанным методом. В масштабах страны расширена зона бесконтактного патрулирования, которая охватывает такие большие города, как Тбилиси, Батуми, Рустави, а также регион Имерети.
В рамках стратегии безопасности дорожного движения, МВД Грузии также составляет карту так называемых "черных точек" – мест, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.