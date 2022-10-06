https://sputnik-georgia.ru/20221006/gruziya-zanimaet-odno-iz-pervykh-mest-v-evrope-po-chislu-smertey-na-dorogakh-271074051.html

Грузия занимает одно из первых мест в Европе по числу смертей на дорогах

Грузия занимает одно из первых мест в Европе по числу смертей на дорогах

Самая распространенная причина ДТП в Грузии – переезд через железнодорожные пути 06.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-06T07:01+0400

2022-10-06T07:01+0400

2022-10-06T07:01+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

батуми

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/06/249373670_68:0:2934:1612_1920x0_80_0_0_9984b9950de3770d2544089d3390019c.jpg

ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Грузия занимает одно из первых мест в Европе по числу смертей на дорогах – за полгода в результате ДТП в стране погибли более 200 человек, заявил замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе в парламенте.По официальным данным, в период с 1 января по 30 июня 2022 года в авариях на дорогах в Грузии погиб 221 человек, среди них шесть детей.По его словам, на 100 тысяч человек в Грузии приходится 12 смертей, тогда как в Европе этот показатель равен 4,4 смерти на 100 тысяч человек.Всего за шесть месяцев в Грузии произошли 2 572 аварии с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание. Половина всех аварий приходится на Тбилиси. Остальные ДТП произошли в регионах.Самой распространенной причиной ДТП за полгода было нарушение правил переезда через железнодорожные пути. В 1 293 авариях, случившихся по этой причине за шесть месяцев, погибли 49 и пострадали 1 627 человек.На втором месте – выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона. 189 таких аварий унесли жизни 22 человек. Пострадали 347.Замыкает печальную тройку – превышение скорости. В 168 авариях по этой причине погиб 31 человек, а пострадали 293.Меры безопасности и реформыВопрос дорожной безопасности является приоритетным для правительства Грузии. В феврале 2019 года был разработан план действий, который предусматривает улучшение технического состояния автотранспортных средств, обеспечение эффективного исполнения, обеспечение безопасной инфраструктуры, эффективное реагирование после ДТП и повышение общественной осведомленности.Параллельно расширялась система видеонаблюдения. На сегодняшний день на дорогах страны действуют 4 467 видеокамер, 944 из которых распознают номера, а также 216 секций контроля скорости, покрывающие 861 километр дорог.Наряду с методом скрытого патрулирования, внедряется практика патрулирования смешанным методом. В масштабах страны расширена зона бесконтактного патрулирования, которая охватывает такие большие города, как Тбилиси, Батуми, Рустави, а также регион Имерети.В рамках стратегии безопасности дорожного движения, МВД Грузии также составляет карту так называемых "черных точек" – мест, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

батуми

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, батуми, европа