https://sputnik-georgia.ru/20221006/kak-prigotovit-pomidory-na-zimu-vkusnye-i-aromatnye-retsepty-271088609.html
Как приготовить помидоры на зиму? Вкусные и ароматные рецепты
Как приготовить помидоры на зиму? Вкусные и ароматные рецепты
Вкусные и ароматные помидоры являются одним из самых популярных продуктов для консервации на зиму
2022-10-06T11:47+0400
2022-10-06T11:47+0400
2022-10-06T12:14+0400
справки
общество
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Существует множество рецептов, как приготовить помидоры на зиму целыми или кусочками, с различными овощами и пряностями, путем консервирования или без, и каждый из них по-своему лучший.Sputnik Грузия выбрал для вас вкусные и ароматные рецепты, как приготовить помидоры на зиму.Овощное ассортиДля этого вкусного и ароматного рецепта нарежьте красные помидоры дольками или кружками. Уложите в банки, с другими нарезанными овощами по вашему выбору (болгарский перец, огурцы, морковка, цветная капуста и так далее), перемежая дольками чеснока и разобранными на кольца кружочками лука.Приготовьте маринад: на 1 литр воды 3 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 2-3 лавровых листка, пару веточек укропа, пару горошин черного и душистого перца. После того, как маринад покипит пару минут, добавьте 1 ст. л. 9-процентного уксуса и залейте им овощи. Вкусы овощей перемешаются и создадут ароматный букет. Простерилизуйте 10 минут и вкусная закуска на зиму готова.Помидоры ароматные с мятойПриготовить томаты по данному рецепту на зиму не сложно. На пять килограммов помидоров небольшого размера понадобиться: 60 г укропа, 25 г петрушки, 25 г листьев хрена, 2-3 зубчика чеснока, 2 ч. л. рубленых листьев мяты, 2 лавровых листа, 1 ч. л. острого красного перца, 3 горошины черного перца.Приготовьте маринад: на 1 литр воды – 150-200 мл столового уксуса и 50 г соли. Разложить томаты по литровым банкам. Нарезанные приправы и специи вложите поверх помидоров. Залейте горячим маринадом, стерилизуйте 10-12 минут и закатайте. Вкусная закуска на зиму готова.Помидоры в яблочном пюреНа пять килограммов помидоров понадобится: 5 кг яблок кислых сортов; 10 г имбиря; 50 г сахара, 20 г соли. Яблоки нарежьте дольками и распарьте в кастрюле с небольшим количеством воды. Затем нужно протереть через сито и добавить в пюре имбирь, сахар и соль.Томаты промойте, наколите несколько раз, выложите в стеклянную посуду и залейте приготовленным горячим яблочным пюре. Стерилизуйте 25-30 минут, закатайте крышки и храните в прохладном месте. Вкусная закуска, приготовленная поэтому рецепту, навеет холодной зимой аромат лета.Помидоры в собственном сокуРассортируйте помидоры на мелкие и крупные. Крупные разрежьте и пропустите через соковыжималку. Поставьте сок на огонь, добавьте соль (примерно 1 ст. л. на пять литров сока) и сахар по вкусу. Кипятите до исчезновения большой пены.Помидоры разложите по банкам и залейте кипящим соком. Если сока не хватит на заготовку, то добавьте просто кипяток. Стерилизуйте минут 15 и закатайте. По желанию в заготовки можно добавить свежую зелень укропа, чесночок, болгарский зеленый перец пару листиков лаврушки. Сок получится более вкусным и ароматным.Помидоры, приготовленные по этому рецепту, напоминают зимой вкус свежих овощей – их можно использовать как закуску, так и для поджарок и соусов.Вяленые помидорыЧтобы приготовить это вкусное и ароматное блюдо по средиземноморскому рецепту понадобится определенное время и немало усилий, которые зимой будут вознаграждены сторицей.На пять килограммов помидоров маленького размера, предпочтительнее взять сорт "Сливка" или черри, понадобиться примерно 250 г оливкового масла, несколько зубчиков чеснока, по одной ч. л. сухого орегано, паприки, тимьяна и чабреца, соль. По желанию можно добавить лавровый перец, черный и душистый перец.Томаты разрежьте пополам и срежьте плодоножку. У очень водянистых помидоров удалите ложкой мякоть с семенами. Плотно уложите заготовку на решетку сушилки для овощей и фруктов и посолите каждую половинку, чтобы они быстрее сушились. По желанию можно посыпать помидоры сахаром. У готовых томатов не должен выделяться сок при нажатии пальцем.Затем разогрейте масло со специями, но до кипения не доводите. На дно простерилизованной емкости положите несколько кусочков чеснока, сверху выложите вяленные помидоры и полейте горячим маслом, утрамбуйте осторожно ложкой. Затем снова добавьте чеснок, слой помидоров и так далее, пока банка не заполнится. Масло полностью должно покрывать помидоры. Закройте крышкой, осторожно взболтайте и остудите. Вкусную и ароматную закуску можно хранить в прохладном месте.Вяленные томаты можно приготовить и в духовке – смотрите видео-рецепт.Материал подготовлен на основе открытых источников
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как приготовить помидоры на зиму? вкусные и ароматные рецепты
как приготовить помидоры на зиму? вкусные и ароматные рецепты
Как приготовить помидоры на зиму? Вкусные и ароматные рецепты
11:47 06.10.2022 (обновлено: 12:14 06.10.2022)
Вкусные и ароматные помидоры являются одним из самых популярных продуктов для консервации на зиму
Существует множество рецептов, как приготовить помидоры на зиму целыми или кусочками, с различными овощами и пряностями, путем консервирования или без, и каждый из них по-своему лучший.
Sputnik Грузия
выбрал для вас вкусные и ароматные рецепты, как приготовить помидоры на зиму.
Овощное ассорти
Для этого вкусного и ароматного рецепта нарежьте красные помидоры дольками или кружками. Уложите в банки, с другими нарезанными овощами по вашему выбору (болгарский перец, огурцы, морковка, цветная капуста и так далее), перемежая дольками чеснока и разобранными на кольца кружочками лука.
Приготовьте маринад: на 1 литр воды 3 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 2-3 лавровых листка, пару веточек укропа, пару горошин черного и душистого перца.
После того, как маринад покипит пару минут, добавьте 1 ст. л. 9-процентного уксуса и залейте им овощи. Вкусы овощей перемешаются и создадут ароматный букет. Простерилизуйте 10 минут и вкусная закуска на зиму готова.
Помидоры ароматные с мятой
Приготовить томаты по данному рецепту на зиму не сложно. На пять килограммов помидоров небольшого размера понадобиться: 60 г укропа, 25 г петрушки, 25 г листьев хрена, 2-3 зубчика чеснока, 2 ч. л. рубленых листьев мяты, 2 лавровых листа, 1 ч. л. острого красного перца, 3 горошины черного перца.
Приготовьте маринад: на 1 литр воды – 150-200 мл столового уксуса и 50 г соли. Разложить томаты по литровым банкам. Нарезанные приправы и специи вложите поверх помидоров. Залейте горячим маринадом, стерилизуйте 10-12 минут и закатайте. Вкусная закуска на зиму готова.
Помидоры в яблочном пюре
На пять килограммов помидоров понадобится: 5 кг яблок кислых сортов; 10 г имбиря; 50 г сахара, 20 г соли. Яблоки нарежьте дольками и распарьте в кастрюле с небольшим количеством воды. Затем нужно протереть через сито и добавить в пюре имбирь, сахар и соль.
Томаты промойте, наколите несколько раз, выложите в стеклянную посуду и залейте приготовленным горячим яблочным пюре. Стерилизуйте 25-30 минут, закатайте крышки и храните в прохладном месте. Вкусная закуска, приготовленная поэтому рецепту, навеет холодной зимой аромат лета.
Помидоры в собственном соку
Рассортируйте помидоры на мелкие и крупные. Крупные разрежьте и пропустите через соковыжималку. Поставьте сок на огонь, добавьте соль (примерно 1 ст. л. на пять литров сока) и сахар по вкусу. Кипятите до исчезновения большой пены.
Помидоры разложите по банкам и залейте кипящим соком. Если сока не хватит на заготовку, то добавьте просто кипяток. Стерилизуйте минут 15 и закатайте. По желанию в заготовки можно добавить свежую зелень укропа, чесночок, болгарский зеленый перец пару листиков лаврушки. Сок получится более вкусным и ароматным.
Помидоры, приготовленные по этому рецепту, напоминают зимой вкус свежих овощей – их можно использовать как закуску, так и для поджарок и соусов.
Вяленые помидоры
Чтобы приготовить это вкусное и ароматное блюдо по средиземноморскому рецепту понадобится определенное время и немало усилий, которые зимой будут вознаграждены сторицей.
На пять килограммов помидоров маленького размера, предпочтительнее взять сорт "Сливка" или черри, понадобиться примерно 250 г оливкового масла, несколько зубчиков чеснока, по одной ч. л. сухого орегано, паприки, тимьяна и чабреца, соль. По желанию можно добавить лавровый перец, черный и душистый перец.
Томаты разрежьте пополам и срежьте плодоножку. У очень водянистых помидоров удалите ложкой мякоть с семенами. Плотно уложите заготовку на решетку сушилки для овощей и фруктов и посолите каждую половинку, чтобы они быстрее сушились. По желанию можно посыпать помидоры сахаром. У готовых томатов не должен выделяться сок при нажатии пальцем.
Затем разогрейте масло со специями, но до кипения не доводите. На дно простерилизованной емкости положите несколько кусочков чеснока, сверху выложите вяленные помидоры и полейте горячим маслом, утрамбуйте осторожно ложкой. Затем снова добавьте чеснок, слой помидоров и так далее, пока банка не заполнится. Масло полностью должно покрывать помидоры. Закройте крышкой, осторожно взболтайте и остудите. Вкусную и ароматную закуску можно хранить в прохладном месте.
Вяленные томаты можно приготовить и в духовке – смотрите видео-рецепт
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Материал подготовлен на основе открытых источников