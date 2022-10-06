https://sputnik-georgia.ru/20221006/kak-prigotovit-pomidory-na-zimu-vkusnye-i-aromatnye-retsepty-271088609.html

Как приготовить помидоры на зиму? Вкусные и ароматные рецепты

Как приготовить помидоры на зиму? Вкусные и ароматные рецепты

Вкусные и ароматные помидоры являются одним из самых популярных продуктов для консервации на зиму

2022-10-06T11:47+0400

2022-10-06T11:47+0400

2022-10-06T12:14+0400

справки

общество

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Существует множество рецептов, как приготовить помидоры на зиму целыми или кусочками, с различными овощами и пряностями, путем консервирования или без, и каждый из них по-своему лучший.Sputnik Грузия выбрал для вас вкусные и ароматные рецепты, как приготовить помидоры на зиму.Овощное ассортиДля этого вкусного и ароматного рецепта нарежьте красные помидоры дольками или кружками. Уложите в банки, с другими нарезанными овощами по вашему выбору (болгарский перец, огурцы, морковка, цветная капуста и так далее), перемежая дольками чеснока и разобранными на кольца кружочками лука.Приготовьте маринад: на 1 литр воды 3 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 2-3 лавровых листка, пару веточек укропа, пару горошин черного и душистого перца. После того, как маринад покипит пару минут, добавьте 1 ст. л. 9-процентного уксуса и залейте им овощи. Вкусы овощей перемешаются и создадут ароматный букет. Простерилизуйте 10 минут и вкусная закуска на зиму готова.Помидоры ароматные с мятойПриготовить томаты по данному рецепту на зиму не сложно. На пять килограммов помидоров небольшого размера понадобиться: 60 г укропа, 25 г петрушки, 25 г листьев хрена, 2-3 зубчика чеснока, 2 ч. л. рубленых листьев мяты, 2 лавровых листа, 1 ч. л. острого красного перца, 3 горошины черного перца.Приготовьте маринад: на 1 литр воды – 150-200 мл столового уксуса и 50 г соли. Разложить томаты по литровым банкам. Нарезанные приправы и специи вложите поверх помидоров. Залейте горячим маринадом, стерилизуйте 10-12 минут и закатайте. Вкусная закуска на зиму готова.Помидоры в яблочном пюреНа пять килограммов помидоров понадобится: 5 кг яблок кислых сортов; 10 г имбиря; 50 г сахара, 20 г соли. Яблоки нарежьте дольками и распарьте в кастрюле с небольшим количеством воды. Затем нужно протереть через сито и добавить в пюре имбирь, сахар и соль.Томаты промойте, наколите несколько раз, выложите в стеклянную посуду и залейте приготовленным горячим яблочным пюре. Стерилизуйте 25-30 минут, закатайте крышки и храните в прохладном месте. Вкусная закуска, приготовленная поэтому рецепту, навеет холодной зимой аромат лета.Помидоры в собственном сокуРассортируйте помидоры на мелкие и крупные. Крупные разрежьте и пропустите через соковыжималку. Поставьте сок на огонь, добавьте соль (примерно 1 ст. л. на пять литров сока) и сахар по вкусу. Кипятите до исчезновения большой пены.Помидоры разложите по банкам и залейте кипящим соком. Если сока не хватит на заготовку, то добавьте просто кипяток. Стерилизуйте минут 15 и закатайте. По желанию в заготовки можно добавить свежую зелень укропа, чесночок, болгарский зеленый перец пару листиков лаврушки. Сок получится более вкусным и ароматным.Помидоры, приготовленные по этому рецепту, напоминают зимой вкус свежих овощей – их можно использовать как закуску, так и для поджарок и соусов.Вяленые помидорыЧтобы приготовить это вкусное и ароматное блюдо по средиземноморскому рецепту понадобится определенное время и немало усилий, которые зимой будут вознаграждены сторицей.На пять килограммов помидоров маленького размера, предпочтительнее взять сорт "Сливка" или черри, понадобиться примерно 250 г оливкового масла, несколько зубчиков чеснока, по одной ч. л. сухого орегано, паприки, тимьяна и чабреца, соль. По желанию можно добавить лавровый перец, черный и душистый перец.Томаты разрежьте пополам и срежьте плодоножку. У очень водянистых помидоров удалите ложкой мякоть с семенами. Плотно уложите заготовку на решетку сушилки для овощей и фруктов и посолите каждую половинку, чтобы они быстрее сушились. По желанию можно посыпать помидоры сахаром. У готовых томатов не должен выделяться сок при нажатии пальцем.Затем разогрейте масло со специями, но до кипения не доводите. На дно простерилизованной емкости положите несколько кусочков чеснока, сверху выложите вяленные помидоры и полейте горячим маслом, утрамбуйте осторожно ложкой. Затем снова добавьте чеснок, слой помидоров и так далее, пока банка не заполнится. Масло полностью должно покрывать помидоры. Закройте крышкой, осторожно взболтайте и остудите. Вкусную и ароматную закуску можно хранить в прохладном месте.Вяленные томаты можно приготовить и в духовке – смотрите видео-рецепт.Материал подготовлен на основе открытых источников

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как приготовить помидоры на зиму? вкусные и ароматные рецепты