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Кокаин, марихуана, Субутекс – в Грузии изъяли крупную партию наркотиков
Кокаин, марихуана, Субутекс – в Грузии изъяли крупную партию наркотиков
Трое из обвиняемых были задержаны в Тбилиси, а один – в регионе Самегрело - Земо Сванети 06.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-06T15:40+0400
2022-10-06T15:40+0400
2022-10-06T15:40+0400
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Грузинские полицейские задержали четырех человека за наркопреступления – изъяты разные виды наркотических веществ в особое крупном размере.Задержания были произведены в разное время – трое из них были задержаны в Тбилиси, а один – в регионе Самегрело - Земо Сванети, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.При личном обыске 25-летнего мужчины, а также из указанных им специальных тайников, сотрудники полиции изъяли три упаковки кокаина и девять упаковок марихуаны, приготовленных для реализации.Еще 25 упаковок Альфа-ПВП изъяли в качестве вещественного доказательства при личном обыске 27-летнего мужчины в Тбилиси. Кроме того, во время следственного эксперимента полиция изъяла дополнительно пять упаковок наркотического вещества, приготовленных задержанным для дальнейшей реализации.Что касается третьего задержанного в Тбилиси – 26-летнего мужчины, то во время его личного обыска полиция изъяла 49 таблеток Субутекса.По обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере сотрудники департамента полиции Самегрело - Земо Сванети задержали 39-летнего мужчину. При его личном обыске полиция изъяла 100 таблеток Субоксина.Следствие ведется по фактам незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотиков в особо крупном размере. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо бессрочное лишение свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, самегрело
грузия, происшествия, новости, тбилиси, самегрело
Кокаин, марихуана, Субутекс – в Грузии изъяли крупную партию наркотиков
Трое из обвиняемых были задержаны в Тбилиси, а один – в регионе Самегрело - Земо Сванети
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Грузинские полицейские задержали четырех человека за наркопреступления – изъяты разные виды наркотических веществ в особое крупном размере.
Задержания были произведены в разное время – трое из них были задержаны в Тбилиси, а один – в регионе Самегрело - Земо Сванети, говорится в сообщении
на сайте МВД Грузии.
При личном обыске 25-летнего мужчины, а также из указанных им специальных тайников, сотрудники полиции изъяли три упаковки кокаина и девять упаковок марихуаны, приготовленных для реализации.
Еще 25 упаковок Альфа-ПВП изъяли в качестве вещественного доказательства при личном обыске 27-летнего мужчины в Тбилиси. Кроме того, во время следственного эксперимента полиция изъяла дополнительно пять упаковок наркотического вещества, приготовленных задержанным для дальнейшей реализации.
Что касается третьего задержанного в Тбилиси – 26-летнего мужчины, то во время его личного обыска полиция изъяла 49 таблеток Субутекса.
По обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере сотрудники департамента полиции Самегрело - Земо Сванети задержали 39-летнего мужчину. При его личном обыске полиция изъяла 100 таблеток Субоксина.
Следствие ведется по фактам незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотиков в особо крупном размере. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо бессрочное лишение свободы.