https://sputnik-georgia.ru/20221006/kokain-marikhuana-subuteks--v-gruzii-izyali-krupnuyu-partiyu-narkotikov-271099751.html

Кокаин, марихуана, Субутекс – в Грузии изъяли крупную партию наркотиков

Кокаин, марихуана, Субутекс – в Грузии изъяли крупную партию наркотиков

Трое из обвиняемых были задержаны в Тбилиси, а один – в регионе Самегрело - Земо Сванети 06.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-06T15:40+0400

2022-10-06T15:40+0400

2022-10-06T15:40+0400

грузия

происшествия

новости

тбилиси

самегрело

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/1a/264811339_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_ecb69d6e7f5916c3f2ed3687b20b053e.jpg

ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Грузинские полицейские задержали четырех человека за наркопреступления – изъяты разные виды наркотических веществ в особое крупном размере.Задержания были произведены в разное время – трое из них были задержаны в Тбилиси, а один – в регионе Самегрело - Земо Сванети, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.При личном обыске 25-летнего мужчины, а также из указанных им специальных тайников, сотрудники полиции изъяли три упаковки кокаина и девять упаковок марихуаны, приготовленных для реализации.Еще 25 упаковок Альфа-ПВП изъяли в качестве вещественного доказательства при личном обыске 27-летнего мужчины в Тбилиси. Кроме того, во время следственного эксперимента полиция изъяла дополнительно пять упаковок наркотического вещества, приготовленных задержанным для дальнейшей реализации.Что касается третьего задержанного в Тбилиси – 26-летнего мужчины, то во время его личного обыска полиция изъяла 49 таблеток Субутекса.По обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере сотрудники департамента полиции Самегрело - Земо Сванети задержали 39-летнего мужчину. При его личном обыске полиция изъяла 100 таблеток Субоксина.Следствие ведется по фактам незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотиков в особо крупном размере. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо бессрочное лишение свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

самегрело

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, тбилиси, самегрело