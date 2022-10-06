https://sputnik-georgia.ru/20221006/kontsert-pianista-virtuoza-sandro-nebieridze-proydet-v-tbilisi-271096156.html

Концерт пианиста-виртуоза Сандро Небиеридзе пройдет в Тбилиси

Концерт пианиста-виртуоза Сандро Небиеридзе пройдет в Тбилиси

На вечере прозвучат камерные и фортепианные произведения Небиеридзе 06.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-06T13:50+0400

2022-10-06T13:50+0400

2022-10-06T13:56+0400

культура

грузия

новости

сандро небиеридзе

тбилиси

тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24631/09/246310900_0:14:2048:1166_1920x0_80_0_0_e83857c8b1001f4b930d57304c24943f.jpg

ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Авторский вечер грузинского пианиста-виртуоза и композитора Сандро Небиеридзе пройдет на сцене Малого зала Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили 6 октября.На концерте прозвучат камерные и фортепианные произведения Небиеридзе. В концерте примет участие виолончелистка Лизи Рамишвили, а в качестве специального гостя выступит внучка легендарной Нани Брегвадзе – Наталья Кутателадзе, которая исполнит театрально-музыкальную миниатюру для меццо-сопрано и фортепиано (по тексту Георгия Сарджвеладзе).Сандро Небиеридзе 21 год. Он выпускник Музыкальной семинарии при Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили (педагог – Лали Саникидзе). Помимо фортепиано занимался композицией в классе Маки Вирсаладзе.Небиеридзе – автор оперы, сочинений для фортепиано и других инструментов. Является лауреатом многих международных конкурсов, среди которых Musica. Sepashvili Klavierwettbewerb (2009, I премия), Balys Dvarionas International Piano Competition в Вильнюсе (Литва, 2012), Международный музыкальный конкурс-фестиваль в Киеве (Украина, 2013), Astana Piano Passion (Казахстан, 2015, I премия).Пианист много гастролирует в Грузии и Европе. В программы своих выступлений всегда включает собственные сочинения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

культура, грузия, новости, сандро небиеридзе, тбилиси, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили