Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221006/kontsert-pianista-virtuoza-sandro-nebieridze-proydet-v-tbilisi-271096156.html
Концерт пианиста-виртуоза Сандро Небиеридзе пройдет в Тбилиси
Концерт пианиста-виртуоза Сандро Небиеридзе пройдет в Тбилиси
На вечере прозвучат камерные и фортепианные произведения Небиеридзе 06.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-06T13:50+0400
2022-10-06T13:56+0400
культура
грузия
новости
сандро небиеридзе
тбилиси
тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24631/09/246310900_0:14:2048:1166_1920x0_80_0_0_e83857c8b1001f4b930d57304c24943f.jpg
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Авторский вечер грузинского пианиста-виртуоза и композитора Сандро Небиеридзе пройдет на сцене Малого зала Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили 6 октября.На концерте прозвучат камерные и фортепианные произведения Небиеридзе. В концерте примет участие виолончелистка Лизи Рамишвили, а в качестве специального гостя выступит внучка легендарной Нани Брегвадзе – Наталья Кутателадзе, которая исполнит театрально-музыкальную миниатюру для меццо-сопрано и фортепиано (по тексту Георгия Сарджвеладзе).Сандро Небиеридзе 21 год. Он выпускник Музыкальной семинарии при Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили (педагог – Лали Саникидзе). Помимо фортепиано занимался композицией в классе Маки Вирсаладзе.Небиеридзе – автор оперы, сочинений для фортепиано и других инструментов. Является лауреатом многих международных конкурсов, среди которых Musica. Sepashvili Klavierwettbewerb (2009, I премия), Balys Dvarionas International Piano Competition в Вильнюсе (Литва, 2012), Международный музыкальный конкурс-фестиваль в Киеве (Украина, 2013), Astana Piano Passion (Казахстан, 2015, I премия).Пианист много гастролирует в Грузии и Европе. В программы своих выступлений всегда включает собственные сочинения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24631/09/246310900_115:0:1935:1365_1920x0_80_0_0_3717208fbd0901e2e89a890e53dd221f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, грузия, новости, сандро небиеридзе, тбилиси, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили
культура, грузия, новости, сандро небиеридзе, тбилиси, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили

Концерт пианиста-виртуоза Сандро Небиеридзе пройдет в Тбилиси

13:50 06.10.2022 (обновлено: 13:56 06.10.2022)
© courtesy of Sandro Nebieridze MusicianГрузинский пианист и композитор Сандро Небиеридзе
Грузинский пианист и композитор Сандро Небиеридзе - Sputnik Грузия, 1920, 06.10.2022
© courtesy of Sandro Nebieridze Musician
Подписаться на
НовостиTelegram
На вечере прозвучат камерные и фортепианные произведения Небиеридзе
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Авторский вечер грузинского пианиста-виртуоза и композитора Сандро Небиеридзе пройдет на сцене Малого зала Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили 6 октября.
На концерте прозвучат камерные и фортепианные произведения Небиеридзе.

"Это будет первый полноценный авторский вечер, в ходе которого зрители услышат ряд премьерных произведений Сандро Небиеридзе, а также его уже известные композиции", – говорится в анонсе мероприятия.

В концерте примет участие виолончелистка Лизи Рамишвили, а в качестве специального гостя выступит внучка легендарной Нани Брегвадзе – Наталья Кутателадзе, которая исполнит театрально-музыкальную миниатюру для меццо-сопрано и фортепиано (по тексту Георгия Сарджвеладзе).
Сандро Небиеридзе 21 год. Он выпускник Музыкальной семинарии при Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили (педагог – Лали Саникидзе). Помимо фортепиано занимался композицией в классе Маки Вирсаладзе.
© Sputnik / Denis AslanovПианист Сандро Небиеридзе
Пианист Сандро Небиеридзе - Sputnik Грузия, 1920, 06.10.2022
Пианист Сандро Небиеридзе
© Sputnik / Denis Aslanov
Небиеридзе – автор оперы, сочинений для фортепиано и других инструментов. Является лауреатом многих международных конкурсов, среди которых Musica. Sepashvili Klavierwettbewerb (2009, I премия), Balys Dvarionas International Piano Competition в Вильнюсе (Литва, 2012), Международный музыкальный конкурс-фестиваль в Киеве (Украина, 2013), Astana Piano Passion (Казахстан, 2015, I премия).
Пианист много гастролирует в Грузии и Европе. В программы своих выступлений всегда включает собственные сочинения.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0