https://sputnik-georgia.ru/20221006/kontsert-pianista-virtuoza-sandro-nebieridze-proydet-v-tbilisi-271096156.html
Концерт пианиста-виртуоза Сандро Небиеридзе пройдет в Тбилиси
Концерт пианиста-виртуоза Сандро Небиеридзе пройдет в Тбилиси
На вечере прозвучат камерные и фортепианные произведения Небиеридзе 06.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-06T13:50+0400
2022-10-06T13:50+0400
2022-10-06T13:56+0400
культура
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новости
сандро небиеридзе
тбилиси
тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Авторский вечер грузинского пианиста-виртуоза и композитора Сандро Небиеридзе пройдет на сцене Малого зала Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили 6 октября.На концерте прозвучат камерные и фортепианные произведения Небиеридзе. В концерте примет участие виолончелистка Лизи Рамишвили, а в качестве специального гостя выступит внучка легендарной Нани Брегвадзе – Наталья Кутателадзе, которая исполнит театрально-музыкальную миниатюру для меццо-сопрано и фортепиано (по тексту Георгия Сарджвеладзе).Сандро Небиеридзе 21 год. Он выпускник Музыкальной семинарии при Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили (педагог – Лали Саникидзе). Помимо фортепиано занимался композицией в классе Маки Вирсаладзе.Небиеридзе – автор оперы, сочинений для фортепиано и других инструментов. Является лауреатом многих международных конкурсов, среди которых Musica. Sepashvili Klavierwettbewerb (2009, I премия), Balys Dvarionas International Piano Competition в Вильнюсе (Литва, 2012), Международный музыкальный конкурс-фестиваль в Киеве (Украина, 2013), Astana Piano Passion (Казахстан, 2015, I премия).Пианист много гастролирует в Грузии и Европе. В программы своих выступлений всегда включает собственные сочинения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, новости, сандро небиеридзе, тбилиси, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили
культура, грузия, новости, сандро небиеридзе, тбилиси, тбилисская государственная консерватория им в. сараджишвили
Концерт пианиста-виртуоза Сандро Небиеридзе пройдет в Тбилиси
13:50 06.10.2022 (обновлено: 13:56 06.10.2022)
На вечере прозвучат камерные и фортепианные произведения Небиеридзе
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Авторский вечер грузинского пианиста-виртуоза и композитора Сандро Небиеридзе пройдет на сцене Малого зала Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили 6 октября.
На концерте прозвучат камерные и фортепианные произведения Небиеридзе.
"Это будет первый полноценный авторский вечер, в ходе которого зрители услышат ряд премьерных произведений Сандро Небиеридзе, а также его уже известные композиции", – говорится в анонсе мероприятия.
В концерте примет участие виолончелистка Лизи Рамишвили, а в качестве специального гостя выступит внучка легендарной Нани Брегвадзе – Наталья Кутателадзе, которая исполнит театрально-музыкальную миниатюру для меццо-сопрано и фортепиано (по тексту Георгия Сарджвеладзе).
Сандро Небиеридзе 21 год. Он выпускник Музыкальной семинарии при Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили (педагог – Лали Саникидзе). Помимо фортепиано занимался композицией в классе Маки Вирсаладзе.
Небиеридзе – автор оперы, сочинений для фортепиано и других инструментов. Является лауреатом многих международных конкурсов, среди которых Musica. Sepashvili Klavierwettbewerb (2009, I премия), Balys Dvarionas International Piano Competition в Вильнюсе (Литва, 2012), Международный музыкальный конкурс-фестиваль в Киеве (Украина, 2013), Astana Piano Passion (Казахстан, 2015, I премия).
Пианист много гастролирует в Грузии и Европе. В программы своих выступлений всегда включает собственные сочинения.