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"Лучшим учителем 2022" стал педагог из высокогорной Аджарии
"Лучшим учителем 2022" стал педагог из высокогорной Аджарии
Церемония награждения победителя прошла накануне во Всемирный день учителя 06.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-06T11:18+0400
2022-10-06T11:18+0400
2022-10-06T11:23+0400
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ладо апхазава
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Лучшим учителем Грузии 2022 года стал педагог английского языка государственной школы села Мекеидзееби Хулоиского района (высокогорная Аджария) Роланд Шавадзе, сообщает министерство образования и науки.Он, помимо почетного титула, получил и денежную премию в размере 15 тысяч лари (5,3 тысячи долларов).Накануне, 5 октября, в связи со Всемирным днем учителя в Грузии состоялась церемония награждения Национальной награды учителя. Торжественную церемонию открыл министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели. Министр поздравил всех педагогов страны с профессиональным днем и отметил важную роль учителей в воспитании будущих поколений.По его словам, у Грузии есть много учителей, которые заботятся о том, чтобы ученики стали достойными гражданами своей страны и получили хорошие знания. Чхенкели поблагодарил организаторов конкурса за то, что они дают возможность обществу узнать о существовании таких педагогов и увидеть их неоценимый труд."Горжусь, что еще один профессионал достойно носит звание победителя Национальной награды учителя 2022 года и еще большим порывом продолжит профессиональную деятельность", – подчеркнул министр, добавив, что он всегда будет стоять рядом с учителями, чтобы у них была возможность профразвития, продвижения и осуществления интересных инициатив.Чхенкели отметил, что тот факт, что сегодня многие молодые ребята хотят стать учителями, указывает на то, что профессия педагога стала более престижной в стране.Почетный приз победителю Национальной награды учителя передала первый заместитель министра образования Тамар Махарашвили.В этом году среди финалистов конкурса были: учительница грузинского языка и литературы из Чохатаури (Гурия) Нана Мгалоблишвили, учитель химии независимой гимназии Тбилиси "Шавнабада" Михаил Лабарткава, специальный педагог госшколы №33 Кутаиси Софио Дзиграшвили и учительница грузинского языка и литературы госшколы села Гумбати Цалкского района Ира Дзирквадзе.Педагогам, вошедшим в лучшую пятерку, передали денежную премию в размере 5 тысяч лари (1,7 тысячи долларов).Национальная награда учителя была учреждена в 2017 году на основе меморандума, оформленного между министерством образования и науки Грузии, коалиции "Образования для всех – Грузия" и Национальным центром профразвития учителей.В 2018 году Ладо Апхазава из села Чибати (Западная Грузия) стал победителем "Национальной награды учителя", после чего отправился в Дубаи на международный конкурс "Глобальная награда учителя" (The Global Teacher Prize 2019).Апхазава вошел в десятку лучших педагогов, при том, что всего для участия в конкурсе The Global Teacher Prize поступило 10 тысяч заявок из 179 стран мира. Однако победить ему не удалось. Тогда обладателем престижной награды стал его коллега из Кении Питер Табичи. Он и получил один миллион долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, ладо апхазава, михаил чхенкели, аджария, тбилиси, учителя, день учителя, национальная награда учителя, учитель года, национальный центр профессионального развития учителей
грузия, новости, общество, ладо апхазава, михаил чхенкели, аджария, тбилиси, учителя, день учителя, национальная награда учителя, учитель года, национальный центр профессионального развития учителей
"Лучшим учителем 2022" стал педагог из высокогорной Аджарии
11:18 06.10.2022 (обновлено: 11:23 06.10.2022)
Церемония награждения победителя прошла накануне во Всемирный день учителя
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Лучшим учителем Грузии 2022 года стал педагог английского языка государственной школы села Мекеидзееби Хулоиского района (высокогорная Аджария) Роланд Шавадзе, сообщает министерство образования и науки.
Он, помимо почетного титула, получил и денежную премию в размере 15 тысяч лари (5,3 тысячи долларов).
Накануне, 5 октября, в связи со Всемирным днем учителя в Грузии состоялась церемония награждения Национальной награды учителя. Торжественную церемонию открыл министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели. Министр поздравил всех педагогов страны с профессиональным днем и отметил важную роль учителей в воспитании будущих поколений.
"Этот проект действительно является одним из самых особенных инициатив, которая служит популяризации профессии учителя с помощью роста их мотивации и путем оценки их труда", – заявил Чхенкели.
По его словам, у Грузии есть много учителей, которые заботятся о том, чтобы ученики стали достойными гражданами своей страны и получили хорошие знания.
Чхенкели поблагодарил организаторов конкурса за то, что они дают возможность обществу узнать о существовании таких педагогов и увидеть их неоценимый труд.
"Горжусь, что еще один профессионал достойно носит звание победителя Национальной награды учителя 2022 года и еще большим порывом продолжит профессиональную деятельность", – подчеркнул министр, добавив, что он всегда будет стоять рядом с учителями, чтобы у них была возможность профразвития, продвижения и осуществления интересных инициатив.
Чхенкели отметил, что тот факт, что сегодня многие молодые ребята хотят стать учителями, указывает на то, что профессия педагога стала более престижной в стране.
Почетный приз победителю Национальной награды учителя передала первый заместитель министра образования Тамар Махарашвили.
В этом году среди финалистов конкурса были: учительница грузинского языка и литературы из Чохатаури (Гурия) Нана Мгалоблишвили, учитель химии независимой гимназии Тбилиси "Шавнабада" Михаил Лабарткава, специальный педагог госшколы №33 Кутаиси Софио Дзиграшвили и учительница грузинского языка и литературы госшколы села Гумбати Цалкского района Ира Дзирквадзе.
Педагогам, вошедшим в лучшую пятерку, передали денежную премию в размере 5 тысяч лари (1,7 тысячи долларов).
Национальная награда учителя была учреждена в 2017 году на основе меморандума, оформленного между министерством образования и науки Грузии, коалиции "Образования для всех – Грузия" и Национальным центром профразвития учителей.
Данная инициатива является частью глобальной кампании "The Global Teacher Prize", направленной на популяризацию учителей. Целью кампании является выявить успешных педагогов, познакомить их с обществом и таким образом повысить престиж профессии.
В 2018 году Ладо Апхазава из села Чибати (Западная Грузия) стал победителем "Национальной награды учителя", после чего отправился в Дубаи на международный конкурс "Глобальная награда учителя" (The Global Teacher Prize 2019).
Апхазава вошел в десятку лучших педагогов, при том, что всего для участия в конкурсе The Global Teacher Prize поступило 10 тысяч заявок из 179 стран мира. Однако победить ему не удалось. Тогда обладателем престижной награды стал его коллега из Кении Питер Табичи. Он и получил один миллион долларов.