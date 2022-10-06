https://sputnik-georgia.ru/20221006/luchshim-uchitelem-2022-stal-pedagog-iz-vysokogornoy-adzharii-271086477.html

"Лучшим учителем 2022" стал педагог из высокогорной Аджарии

"Лучшим учителем 2022" стал педагог из высокогорной Аджарии

Церемония награждения победителя прошла накануне во Всемирный день учителя 06.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-06T11:18+0400

2022-10-06T11:18+0400

2022-10-06T11:23+0400

грузия

новости

общество

ладо апхазава

михаил чхенкели

аджария

тбилиси

учителя

день учителя

национальная награда учителя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24459/79/244597917_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_2c6a15ad26a63840a84b77c2499b4fd7.jpg

ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Лучшим учителем Грузии 2022 года стал педагог английского языка государственной школы села Мекеидзееби Хулоиского района (высокогорная Аджария) Роланд Шавадзе, сообщает министерство образования и науки.Он, помимо почетного титула, получил и денежную премию в размере 15 тысяч лари (5,3 тысячи долларов).Накануне, 5 октября, в связи со Всемирным днем учителя в Грузии состоялась церемония награждения Национальной награды учителя. Торжественную церемонию открыл министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели. Министр поздравил всех педагогов страны с профессиональным днем и отметил важную роль учителей в воспитании будущих поколений.По его словам, у Грузии есть много учителей, которые заботятся о том, чтобы ученики стали достойными гражданами своей страны и получили хорошие знания. Чхенкели поблагодарил организаторов конкурса за то, что они дают возможность обществу узнать о существовании таких педагогов и увидеть их неоценимый труд."Горжусь, что еще один профессионал достойно носит звание победителя Национальной награды учителя 2022 года и еще большим порывом продолжит профессиональную деятельность", – подчеркнул министр, добавив, что он всегда будет стоять рядом с учителями, чтобы у них была возможность профразвития, продвижения и осуществления интересных инициатив.Чхенкели отметил, что тот факт, что сегодня многие молодые ребята хотят стать учителями, указывает на то, что профессия педагога стала более престижной в стране.Почетный приз победителю Национальной награды учителя передала первый заместитель министра образования Тамар Махарашвили.В этом году среди финалистов конкурса были: учительница грузинского языка и литературы из Чохатаури (Гурия) Нана Мгалоблишвили, учитель химии независимой гимназии Тбилиси "Шавнабада" Михаил Лабарткава, специальный педагог госшколы №33 Кутаиси Софио Дзиграшвили и учительница грузинского языка и литературы госшколы села Гумбати Цалкского района Ира Дзирквадзе.Педагогам, вошедшим в лучшую пятерку, передали денежную премию в размере 5 тысяч лари (1,7 тысячи долларов).Национальная награда учителя была учреждена в 2017 году на основе меморандума, оформленного между министерством образования и науки Грузии, коалиции "Образования для всех – Грузия" и Национальным центром профразвития учителей.В 2018 году Ладо Апхазава из села Чибати (Западная Грузия) стал победителем "Национальной награды учителя", после чего отправился в Дубаи на международный конкурс "Глобальная награда учителя" (The Global Teacher Prize 2019).Апхазава вошел в десятку лучших педагогов, при том, что всего для участия в конкурсе The Global Teacher Prize поступило 10 тысяч заявок из 179 стран мира. Однако победить ему не удалось. Тогда обладателем престижной награды стал его коллега из Кении Питер Табичи. Он и получил один миллион долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

аджария

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, ладо апхазава, михаил чхенкели, аджария, тбилиси, учителя, день учителя, национальная награда учителя, учитель года, национальный центр профессионального развития учителей