https://sputnik-georgia.ru/20221006/meriya-tbilisi-zaymetsya-vosstanovleniem-khudadovskogo-lesa-po-kontseptsii-studentov-271108749.html

Мэрия Тбилиси займется восстановлением Худадовского леса по концепции студентов

Мэрия Тбилиси займется восстановлением Худадовского леса по концепции студентов

Очень важно, когда молодежь подключается к осуществлению такого важного проекта, сказал мэр Каха Каладзе 06.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-06T18:28+0400

2022-10-06T18:28+0400

2022-10-06T18:32+0400

грузия

новости

каха каладзе

мераб болквадзе

тбилиси

мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе встретился со студентами факультета архитектуры, урбанистики и дизайна Технического университета Грузии, которые представили свою концепцию восстановления Худадовского леса, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.На встрече также присутствовали декан этого же факультета Нино Имнадзе и один из авторов генплана Тбилиси, профессор Мераб Болквадзе. Каладзе выразил готовность принять эту инициативу от студентов и вместе с ними осуществить проект восстановления Худадовского лесопарка.На встрече были рассмотрены текущие и запланированные проекты. Особенное внимание было уделено работам по озеленению, созданию зеленых пространств, защите ландшафтного ареала города, улучшению экологического положения, обновлению общественного транспорта и реформе, запланированной в транспортной системе.По словам мэра, очень важно, когда молодежь подключается к осуществлению такого важного проекта."Мы вместе должны наметить конкретные планы, что должно быть сделано и какими должны быть следующие шаги. Мэрия Тбилиси выражает готовность осуществить данный проект, что очень важно. Еще раз хочу поблагодарить вас всех", - отметил Каладзе.В свою очередь, профессор Мераб Болквадзе заявил, что студенты факультета архитектуры, урбанистики и дизайна детально изучили территорию Худадовского леса и разработали концепцию его спасения и оздоровления."Они решили, что эта территория срочно нуждается в помощи, чтобы город не потерял подобное рекреационное пространство, поэтому исследованию и анализу территории они придали образ проекта и представили на рассмотрение. Очень хорошо, что сам мэр и соответствующие службы мэрии заинтересовались этими важными обстоятельствами", - заявил Болквадзе.По словам декана факультета Нино Имнадзе, главной задачей студентов было создать такое исправное рекреационное пространство, которое будет привлекательным для людей всех возрастов."Было интересно работать и в ландшафтно-архитектурном плане. Если реально этот проект осуществится, Тбилиси получит интересный ландшафтно-архитектурный образец, который не подразумевает только обустройство озелененного пространства. Это будет ландшафт, сформированный архитектурой, что очень актуально, тем более для нашего уникального города", - сказала Болквадзе.Худадовский лес назван в честь врача Николоза Худадова, который в 1983 году на данной территории разбил лесной массив. В 1990-х годах лес был поврежден накопленными строительными материалами и другими отходами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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