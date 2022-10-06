https://sputnik-georgia.ru/20221006/ministr-ekonomiki-nazval-glavnuyu-problemu-gruzinskogo-biznesa-271063854.html

Министр экономики назвал главную проблему грузинского бизнеса

Министр экономики назвал главную проблему грузинского бизнеса

Представители бизнеса недовольны квалификацией рабочих кадров 06.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-06T07:31+0400

2022-10-06T07:31+0400

2022-10-06T07:31+0400

грузия

новости

экономика

леван давиташвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24480/00/244800016_0:34:2000:1159_1920x0_80_0_0_6ef60ba2322d5915afb62e667d389dc6.jpg

ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Нехватка квалифицированных кадров остается главной проблемой для развития бизнеса в Грузии, заявил министр экономики Леван Давиташвили журналистам.Представители бизнеса недовольны квалификацией рабочих кадров и отмечают необходимость улучшения профессиональной подготовки.Министр отметил, что власти Грузии для решения проблемы с квалифицированными кадрами уже начали реформу системы образования, которая коснется, в основном, профессиональных училищ."Нехватку квалифицированных кадров наш бизнес ощущает годы, и для экономики Грузии это один из главных вызовов. Поэтому мы начали комплексную реформу образования. Ее главный акцент направлен на профессиональное образование и развитие практических навыков, которые нужны частному сектору", – сказал Давиташвили.Он отметил, что реформа профессиональных училищ предполагает переход на дуальную систему образования, которая даст возможность обучения общим школьным предметам и получения одновременно профессионального образования."Профессиональное образование больше не будет тупиком, а даст возможность молодежи правильно планировать карьеру, развивать свои навыки и использовать их в высшем образовании", – сказал Давиташвили.На сегодняшний день профессиональное образование существует отдельно от системы высшего и школьного образования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, леван давиташвили