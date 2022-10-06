https://sputnik-georgia.ru/20221006/ministr-ekonomiki-nazval-glavnuyu-problemu-gruzinskogo-biznesa-271063854.html
Министр экономики назвал главную проблему грузинского бизнеса
Министр экономики назвал главную проблему грузинского бизнеса
Представители бизнеса недовольны квалификацией рабочих кадров 06.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-06T07:31+0400
2022-10-06T07:31+0400
2022-10-06T07:31+0400
грузия
новости
экономика
леван давиташвили
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Нехватка квалифицированных кадров остается главной проблемой для развития бизнеса в Грузии, заявил министр экономики Леван Давиташвили журналистам.Представители бизнеса недовольны квалификацией рабочих кадров и отмечают необходимость улучшения профессиональной подготовки.Министр отметил, что власти Грузии для решения проблемы с квалифицированными кадрами уже начали реформу системы образования, которая коснется, в основном, профессиональных училищ."Нехватку квалифицированных кадров наш бизнес ощущает годы, и для экономики Грузии это один из главных вызовов. Поэтому мы начали комплексную реформу образования. Ее главный акцент направлен на профессиональное образование и развитие практических навыков, которые нужны частному сектору", – сказал Давиташвили.Он отметил, что реформа профессиональных училищ предполагает переход на дуальную систему образования, которая даст возможность обучения общим школьным предметам и получения одновременно профессионального образования."Профессиональное образование больше не будет тупиком, а даст возможность молодежи правильно планировать карьеру, развивать свои навыки и использовать их в высшем образовании", – сказал Давиташвили.На сегодняшний день профессиональное образование существует отдельно от системы высшего и школьного образования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, леван давиташвили
грузия, новости, экономика, леван давиташвили
Министр экономики назвал главную проблему грузинского бизнеса
Представители бизнеса недовольны квалификацией рабочих кадров
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Нехватка квалифицированных кадров остается главной проблемой для развития бизнеса в Грузии, заявил министр экономики Леван Давиташвили журналистам.
Представители бизнеса недовольны квалификацией рабочих кадров и отмечают необходимость улучшения профессиональной подготовки.
"Бизнес считает, что сегодня недостаточно рабочей силы, в том числе квалифицированной рабочей силы. Люди не должны уезжать из страны, когда в стране нехватка рабочих рук. Но необходимо повышение навыков, и мы сейчас обсуждаем, как это должно произойти", – сказал Леван Давиташвили.
Министр отметил, что власти Грузии для решения проблемы с квалифицированными кадрами уже начали реформу системы образования, которая коснется, в основном, профессиональных училищ.
"Нехватку квалифицированных кадров наш бизнес ощущает годы, и для экономики Грузии это один из главных вызовов. Поэтому мы начали комплексную реформу образования. Ее главный акцент направлен на профессиональное образование и развитие практических навыков, которые нужны частному сектору", – сказал Давиташвили.
Он отметил, что реформа профессиональных училищ предполагает переход на дуальную систему образования, которая даст возможность обучения общим школьным предметам и получения одновременно профессионального образования.
"Профессиональное образование больше не будет тупиком, а даст возможность молодежи правильно планировать карьеру, развивать свои навыки и использовать их в высшем образовании", – сказал Давиташвили.
На сегодняшний день профессиональное образование существует отдельно от системы высшего и школьного образования.