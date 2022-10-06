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На западе Грузии спасают урожай цитрусов от вредителей

На западе Грузии спасают урожай цитрусов от вредителей

Работы по опрыскиванию территорий проходят в ночное время, с учетом всех норм безопасности 06.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-06T16:22+0400

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мраморные клопы - бедствие в грузии

мраморные клопы

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. В Западной Грузии продолжаются работы по борьбе с мраморными клопами: здесь для защиты урожая цитрусов территории обрабатываются термическим туманом, сообщает пресс-служба Национального агентства продовольствия.Мероприятия, направленные против вредителей, осуществляет Национальное агентство продовольствия вместе с министерством сельского хозяйства Аджарии и соответствующими службами местных самоуправлений.В селах Кобулетского района – Аламбари, Мухаестате, Гвара, Хала, Цихисдзири, Кобулети, Хуцубани уже обработано около двух тысяч земельных участков. Работы по опрыскиванию территорий проходят в ночное время с учетом всех норм безопасности.В Агентстве отмечают, что для снижения популяции мраморных клопов, находящихся на данный момент в фазе миграции, и предотвращения экономического ущерба важна активность населения.С наступлением осени вредитель готовится к зиме и направляется к жилым домам и заброшенным зданиям. Специалисты еще раз призывают население защитить свой урожай, включиться в процесс борьбы против мраморных клопов и путем механических методов уничтожать вредителя.Мраморный клоп появился в Грузии в 2015 году. Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур. В предыдущие годы он уничтожил большую часть урожая фундука, цитрусов, кукурузы.Правительство Грузии разработало спецпроект по борьбе с вредителем. Он предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химобработка территорий. Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире, и теперь она делится своим опытом с другими странами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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