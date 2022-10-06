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Нападение на детсад в Таиланде: погибло более 30 человек
Нападение на детсад в Таиланде: погибло более 30 человек
Среди жертв – не менее 24 детей и 8 взрослых 06.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-06T12:34+0400
2022-10-06T12:34+0400
2022-10-06T13:20+0400
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Бывший полицейский застрелил не менее 32 человек в Центре развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда, пишет РИА Новости.Среди жертв – не менее 24 детей и 8 взрослых, сообщает таиландский телеканал Thai PBS. Преступник, 34-летний сержант в отставке Панья Кхамрап, который, по предположению полиции, мог быть в состоянии наркотического опьянения, скрылся с места преступления на принадлежавшем ему автомобиле-пикапе. Кхамрап объявлен в розыск. По последним данным его автомобиль найден на парковке у его дома, дом пуст.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, в мире, происшествия, таиланд
новости, в мире, происшествия, таиланд
Нападение на детсад в Таиланде: погибло более 30 человек
12:34 06.10.2022 (обновлено: 13:20 06.10.2022)
Среди жертв – не менее 24 детей и 8 взрослых
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik.
Бывший полицейский застрелил не менее 32 человек в Центре развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда, пишет РИА Новости
.
Среди жертв – не менее 24 детей и 8 взрослых, сообщает таиландский телеканал Thai PBS.
Преступник, 34-летний сержант в отставке Панья Кхамрап, который, по предположению полиции, мог быть в состоянии наркотического опьянения, скрылся с места преступления на принадлежавшем ему автомобиле-пикапе. Кхамрап объявлен в розыск. По последним данным его автомобиль найден на парковке у его дома, дом пуст.