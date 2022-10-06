https://sputnik-georgia.ru/20221006/natsdvizhenie-ischerpalo-sebya---oppozitsioner-vystupaet-za-raspad-partii-271105210.html

"Нацдвижение" исчерпало себя" - оппозиционер выступает за распад партии

"Нацдвижение" исчерпало себя" - оппозиционер выступает за распад партии

Эта политическая сила должна либо распасться, либо трансформироваться, считает депутат 06.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-06T16:41+0400

2022-10-06T16:41+0400

2022-10-06T16:46+0400

политика

грузия

новости

леван хабеишвили

яго хвичия

ника мелия

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" должна распасться и это требование становится более актуальным, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия.О проблемах в "Нацдвижении" заговорили после заявления лидера партии Ники Мелия о том, что экс-министру обороны, основателю оппозиционного телеканала "Формула" Давиду Кезерашвили лучше держаться подальше от оппозиции. Он добавил, что сегодня среди оппонентов власти есть не только оппозиционные политики, но и "олигархообразные персонажи".Но если они не собираются распадаться, то, по крайней мере, их нужно трансформировать, отметил он."Сейчас все исчерпало себя, надо придумать что-то новое. К сожалению, у оппозиции нет способности мыслить качественно иначе", - отметил Хвичия.По словам депутата, членам "Нацдвижения" также лень договариваться и разговаривать и они хотят отделаться лишь руганью, что не всегда работает.Ситуация в "Нацдвижении" обострилась после того, как Мелия выразил недовольство из-за того, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", депутата Левана Хабеишвили, сказал председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.В ответ Кезерашвили якобы сказал, что Мелия является лишь формальным председателем партии.Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали однопартийцы - депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.А член ЕНД Ника Оболадзе пошел еще дальше, заявив, что Мелия следует покинуть пост из-за своих слов о Кезерашвили. В ответ Мелия заявил, что не собирается покидать свою должность, и отметил, что иметь различное мнение – это нормально.В "Грузинской мечте" считают, что в оппозиционной партии идет борьба за финансы и внутреннее влияние, которая особенно обострилась в последнее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, леван хабеишвили, яго хвичия, ника мелия, грузинская мечта