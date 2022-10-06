Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221006/natsdvizhenie-ischerpalo-sebya---oppozitsioner-vystupaet-za-raspad-partii-271105210.html
"Нацдвижение" исчерпало себя" - оппозиционер выступает за распад партии
"Нацдвижение" исчерпало себя" - оппозиционер выступает за распад партии
Эта политическая сила должна либо распасться, либо трансформироваться, считает депутат 06.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-06T16:41+0400
2022-10-06T16:46+0400
политика
грузия
новости
леван хабеишвили
яго хвичия
ника мелия
грузинская мечта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/18/269725605_0:363:1356:1126_1920x0_80_0_0_c0871658796d0af5117903776947739e.jpg
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" должна распасться и это требование становится более актуальным, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия.О проблемах в "Нацдвижении" заговорили после заявления лидера партии Ники Мелия о том, что экс-министру обороны, основателю оппозиционного телеканала "Формула" Давиду Кезерашвили лучше держаться подальше от оппозиции. Он добавил, что сегодня среди оппонентов власти есть не только оппозиционные политики, но и "олигархообразные персонажи".Но если они не собираются распадаться, то, по крайней мере, их нужно трансформировать, отметил он."Сейчас все исчерпало себя, надо придумать что-то новое. К сожалению, у оппозиции нет способности мыслить качественно иначе", - отметил Хвичия.По словам депутата, членам "Нацдвижения" также лень договариваться и разговаривать и они хотят отделаться лишь руганью, что не всегда работает.Ситуация в "Нацдвижении" обострилась после того, как Мелия выразил недовольство из-за того, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", депутата Левана Хабеишвили, сказал председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.В ответ Кезерашвили якобы сказал, что Мелия является лишь формальным председателем партии.Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали однопартийцы - депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.А член ЕНД Ника Оболадзе пошел еще дальше, заявив, что Мелия следует покинуть пост из-за своих слов о Кезерашвили. В ответ Мелия заявил, что не собирается покидать свою должность, и отметил, что иметь различное мнение – это нормально.В "Грузинской мечте" считают, что в оппозиционной партии идет борьба за финансы и внутреннее влияние, которая особенно обострилась в последнее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/18/269725605_0:236:1356:1253_1920x0_80_0_0_80c0a68b7f66754790e81521e2774436.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, новости, леван хабеишвили, яго хвичия, ника мелия, грузинская мечта
политика, грузия, новости, леван хабеишвили, яго хвичия, ника мелия, грузинская мечта

"Нацдвижение" исчерпало себя" - оппозиционер выступает за распад партии

16:41 06.10.2022 (обновлено: 16:46 06.10.2022)
© Courtesy of Iago KhvichiaДепутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия
Депутат от оппозиционной партии Гирчи Яго Хвичия - Sputnik Грузия, 1920, 06.10.2022
© Courtesy of Iago Khvichia
Подписаться на
НовостиTelegram
Эта политическая сила должна либо распасться, либо трансформироваться, считает депутат
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" должна распасться и это требование становится более актуальным, заявил депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия.
О проблемах в "Нацдвижении" заговорили после заявления лидера партии Ники Мелия о том, что экс-министру обороны, основателю оппозиционного телеканала "Формула" Давиду Кезерашвили лучше держаться подальше от оппозиции. Он добавил, что сегодня среди оппонентов власти есть не только оппозиционные политики, но и "олигархообразные персонажи".

"Думаю, что после предпринятых за последнее время неуспешных шагов в "Нацдвижении" что-то должно изменится. Будет хорошо, если "Нацдвижение" распадется, и это требование становится более актуальным", - заявил Хвичия.

Но если они не собираются распадаться, то, по крайней мере, их нужно трансформировать, отметил он.
"Сейчас все исчерпало себя, надо придумать что-то новое. К сожалению, у оппозиции нет способности мыслить качественно иначе", - отметил Хвичия.
По словам депутата, членам "Нацдвижения" также лень договариваться и разговаривать и они хотят отделаться лишь руганью, что не всегда работает.
Ситуация в "Нацдвижении" обострилась после того, как Мелия выразил недовольство из-за того, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", депутата Левана Хабеишвили, сказал председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.
В ответ Кезерашвили якобы сказал, что Мелия является лишь формальным председателем партии.
Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали однопартийцы - депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.
А член ЕНД Ника Оболадзе пошел еще дальше, заявив, что Мелия следует покинуть пост из-за своих слов о Кезерашвили. В ответ Мелия заявил, что не собирается покидать свою должность, и отметил, что иметь различное мнение – это нормально.
В "Грузинской мечте" считают, что в оппозиционной партии идет борьба за финансы и внутреннее влияние, которая особенно обострилась в последнее время.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0