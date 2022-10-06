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Нобелевской премии по литературе удостоена писательница Анни Эрно
Нобелевской премии по литературе удостоена писательница Анни Эрно
Автор отмечена за "за мужество и клиническую остроту, с которыми она раскрывает корни, отчужденность и коллективные ограничения личной памяти" 06.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-06T16:02+0400
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Нобелевская премия по литературе за 2022 год присуждена французской писательнице Анни Эрно, объявил Нобелевский комитет Шведской академии.Автор отмечена "за мужество и клиническую остроту, с которыми она раскрывает корни, отчужденность и коллективные ограничения личной памяти".Романы Эрно, в которых личные воспоминания накладываются на коллективную память поколения, представляют собой настоящее свидетельство эпохи, отмечают критики. По словам самой писательницы, она предпочитает не творить в рамках традиционных жанров, а искать собственную форму самовыражения.Анни Эрно (урожденная Дюшен) — лауреат ряда литературных премий: премии Ренодо (1984, роман "La Place"), премии Маргерит Дюрас (2008, "Les Années"), премии Франсуа Мориака (2008, "Les Années"), Премии французского языка (2008, за совокупность творчества). Эрно на протяжении последних лет неоднократно числилась среди наиболее вероятных кандидатов на премию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, мировая культура, нобелевская премия
в мире, новости, мировая культура, нобелевская премия
Нобелевской премии по литературе удостоена писательница Анни Эрно
16:02 06.10.2022 (обновлено: 16:11 06.10.2022)
Автор отмечена за "за мужество и клиническую остроту, с которыми она раскрывает корни, отчужденность и коллективные ограничения личной памяти"
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Нобелевская премия по литературе за 2022 год присуждена французской писательнице Анни Эрно, объявил Нобелевский комитет Шведской академии.
Автор отмечена "за мужество и клиническую остроту, с которыми она раскрывает корни, отчужденность и коллективные ограничения личной памяти".
Романы Эрно, в которых личные воспоминания накладываются на коллективную память поколения, представляют собой настоящее свидетельство эпохи, отмечают критики. По словам самой писательницы, она предпочитает не творить в рамках традиционных жанров, а искать собственную форму самовыражения.
Анни Эрно (урожденная Дюшен) — лауреат ряда литературных премий: премии Ренодо (1984, роман "La Place"), премии Маргерит Дюрас (2008, "Les Années"), премии Франсуа Мориака (2008, "Les Années"), Премии французского языка (2008, за совокупность творчества).
Эрно на протяжении последних лет неоднократно числилась среди наиболее вероятных кандидатов на премию.