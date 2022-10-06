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Один из сотрудников "Руставского Азота" случайно выпил отравляющее вещество
Один из сотрудников "Руставского Азота" случайно выпил отравляющее вещество
Мужчина cпутал дезинфицирующее средство с водой 06.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-06T14:49+0400
2022-10-06T14:49+0400
2022-10-06T14:49+0400
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Один из сотрудников предприятия "Руставский Азот" случайно выпил отравляющее вещество, сообщает телекомпания "Мтавари".Мужчина около 50 лет доставлен в больницу. По распространившейся информации, он cпутал дезинфицирующее средство с водой.По последней информации, мужчину поместили в реанимационное отделение. Его состояние оценивается, как тяжелое. О других деталях пока не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости
происшествия, грузия, новости
Один из сотрудников "Руставского Азота" случайно выпил отравляющее вещество
Мужчина cпутал дезинфицирующее средство с водой
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Один из сотрудников предприятия "Руставский Азот" случайно выпил отравляющее вещество, сообщает телекомпания "Мтавари".
Мужчина около 50 лет доставлен в больницу. По распространившейся информации, он cпутал дезинфицирующее средство с водой.
По последней информации, мужчину поместили в реанимационное отделение. Его состояние оценивается, как тяжелое. О других деталях пока не сообщается.