https://sputnik-georgia.ru/20221006/odin-iz-veduschikh-telekanalov-gruzii-oshtrafovan-za-narushenie-zakona-o-veschanii-271114774.html

Один из ведущих телеканалов Грузии оштрафован за нарушение закона о вещании

Один из ведущих телеканалов Грузии оштрафован за нарушение закона о вещании

Причиной наложения штрафа стало размещение неподходящей программы для несовершеннолетних 06.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-06T20:23+0400

2022-10-06T20:23+0400

2022-10-06T20:23+0400

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rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв

тв "рустави 2"

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Национальная комиссия коммуникации Грузии оштрафовала телекомпанию "Рустави 2" на 2,5 тысячи лари (892 долларов) за нарушение закона "О вещании", сообщает комиссия коммуникации.Комиссия коммуникации также обязала канал защитить "Кодекс прав детей" и разместить в эфире сериал "Тайная страсть" в соответствии с требованиями закона.В связи с возможным нарушением законодательства со стороны "Рустави 2" к комиссии коммуникации обратились граждане Гига Гудадзе и Бессарион Цулая.Мониторинг комиссии подтвердил, что сериалу "Тайная страсть" была присвоена несоответствующая категория, которая, согласно закону, должна быть размещена в вещательной сети с 00:00 часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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