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https://sputnik-georgia.ru/20221006/odin-iz-veduschikh-telekanalov-gruzii-oshtrafovan-za-narushenie-zakona-o-veschanii-271114774.html
Один из ведущих телеканалов Грузии оштрафован за нарушение закона о вещании
Один из ведущих телеканалов Грузии оштрафован за нарушение закона о вещании
Причиной наложения штрафа стало размещение неподходящей программы для несовершеннолетних 06.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-06T20:23+0400
2022-10-06T20:23+0400
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Национальная комиссия коммуникации Грузии оштрафовала телекомпанию "Рустави 2" на 2,5 тысячи лари (892 долларов) за нарушение закона "О вещании", сообщает комиссия коммуникации.Комиссия коммуникации также обязала канал защитить "Кодекс прав детей" и разместить в эфире сериал "Тайная страсть" в соответствии с требованиями закона.В связи с возможным нарушением законодательства со стороны "Рустави 2" к комиссии коммуникации обратились граждане Гига Гудадзе и Бессарион Цулая.Мониторинг комиссии подтвердил, что сериалу "Тайная страсть" была присвоена несоответствующая категория, которая, согласно закону, должна быть размещена в вещательной сети с 00:00 часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, общество, грузия, тбилиси, rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв, тв "рустави 2"
новости, общество, грузия, тбилиси, rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв, тв "рустави 2"

Один из ведущих телеканалов Грузии оштрафован за нарушение закона о вещании

20:23 06.10.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliМикрофон телекомпании "Рустави2"
Микрофон телекомпании Рустави2 - Sputnik Грузия, 1920, 06.10.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Причиной наложения штрафа стало размещение неподходящей программы для несовершеннолетних
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Национальная комиссия коммуникации Грузии оштрафовала телекомпанию "Рустави 2" на 2,5 тысячи лари (892 долларов) за нарушение закона "О вещании", сообщает комиссия коммуникации.
Причиной наложения штрафа стало размещение неподходящей программы для несовершеннолетних в вещательной сети канала. В частности, были нарушены правила размещения возрастных знаков и выбора несоответствующего времени.
Комиссия коммуникации также обязала канал защитить "Кодекс прав детей" и разместить в эфире сериал "Тайная страсть" в соответствии с требованиями закона.
В связи с возможным нарушением законодательства со стороны "Рустави 2" к комиссии коммуникации обратились граждане Гига Гудадзе и Бессарион Цулая.
Мониторинг комиссии подтвердил, что сериалу "Тайная страсть" была присвоена несоответствующая категория, которая, согласно закону, должна быть размещена в вещательной сети с 00:00 часов.
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