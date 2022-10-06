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Поправки в госбюджет 2022 года утверждены: как распределились финансы
Поправки в госбюджет 2022 года утверждены: как распределились финансы
Больше всего денег из увеличившегося госбюджета получит министерство здравоохранения, чей бюджет вырастет на 210 миллионов лари 06.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-06T12:55+0400
2022-10-06T12:55+0400
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ТБИЛИСИ, 6 окт – Sputnik. Парламент Грузии утвердил поправки в государственный бюджет Грузии на 2022 год, предполагающие увеличение доходов и пересмотр макроэкономических параметров.Государственный бюджет Грузии пришлось пересмотреть из-за двух главных факторов: улучшение прогнозов по макроэкономическим показателям и сокращение долга правительства.Данный прогноз учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии.Согласно проекту, ожидается увеличение экономического роста до 8,5 %. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 72,2 миллиарда лари. Для сравнения, по последнему прогнозу он составлял 57,2 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,8055 GEL/$1.Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 3,2%.Новые параметры госбюджетаСогласно принятому проекту, поступления в госбюджет в 2021 году увеличатся на 489,7 миллиона лари и составят около 19,9 миллиарда лари.При этом доходы увеличатся на 1,2 миллиарда лари и составят 15,8 миллиарда.Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета вырастет примерно на 480,1 миллиона лари и составит около 19,651 миллиарда лари.Кто получит больше денегБольше всего денег из увеличившегося госбюджета получит министерство здравоохранения, чей бюджет вырастет на 210 миллионов лари и составит около 6,2 миллиарда лари.Основная часть этих средств пойдет на социальные программы, в частности, выплаты на помощь детям из социально незащищенных семей, льготы для жителей высокогорных регионов, борьбу с коронавирусом и программу трудоустройства социально незащищенных.Также дополнительно 150 миллионов получит Минсельхоз Грузии, бюджет которого составит 743,1 миллиона лари. Основная часть средств пойдет на программу агрокредита, регистрацию сельскохозяйственных земель и сбор урожая винограда.На 80 миллионов увеличится бюджет министерства регионального развития и составит около 3 миллиардов лари. Дополнительные средства пойдут на ремонт дорог, систем водоснабжения и строительство школ.Также дополнительно 70 миллионов лари получит и министерство внутренних дел страны. Эти деньги пойдут на приобретение спасательного вертолета и строительство квартир для полицейских.Также на финансирование программ получат деньги министерство обороны, министерство культуры и министерство юстиции.На 100,3 миллиона увеличится финансирование регионов, которые в целом в 2022 году получат 1,4 миллиарда лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, сша
экономика, грузия, новости, сша

Поправки в госбюджет 2022 года утверждены: как распределились финансы

12:55 06.10.2022
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии - депутаты в зале заседаний
Парламент Грузии - депутаты в зале заседаний - Sputnik Грузия, 1920, 06.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Больше всего денег из увеличившегося госбюджета получит министерство здравоохранения, чей бюджет вырастет на 210 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 6 окт – Sputnik. Парламент Грузии утвердил поправки в государственный бюджет Грузии на 2022 год, предполагающие увеличение доходов и пересмотр макроэкономических параметров.
Государственный бюджет Грузии пришлось пересмотреть из-за двух главных факторов: улучшение прогнозов по макроэкономическим показателям и сокращение долга правительства.
Данный прогноз учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии.
Прогноз основных макроэкомических показателей на 2022 год

Показатель

Прогноз в январе

Прогноз в сентябре

Экономический рост, %

6

8,5

Дефлятор, %

4,5

10,5

Объем ВВП, млрд лари

64,8

72,2

Поступления в консолидированный бюджет, млрд лари

15,6

16, 8

Дефицит госбюджета, % к ВВП

4,2

3,2

Расходы госбюджета, % к ВВП

22,8

21,6

Согласно проекту, ожидается увеличение экономического роста до 8,5 %. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 72,2 миллиарда лари. Для сравнения, по последнему прогнозу он составлял 57,2 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,8055 GEL/$1.
Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 3,2%.

Новые параметры госбюджета

Согласно принятому проекту, поступления в госбюджет в 2021 году увеличатся на 489,7 миллиона лари и составят около 19,9 миллиарда лари.
При этом доходы увеличатся на 1,2 миллиарда лари и составят 15,8 миллиарда.
Прогнозные показатели госбюджета Грузии на 2022 год (миллионы лари)

Январь 2022

Ноябрь 2022

Поступления в госбюджет

19 362,6

19 852,3

Налоговые поступления в госбюджет

13 423,6

14 473

Гранты

341,8

Ассигнования госбюджета

19 171,1

19 651,2

Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета вырастет примерно на 480,1 миллиона лари и составит около 19,651 миллиарда лари.

Кто получит больше денег

Больше всего денег из увеличившегося госбюджета получит министерство здравоохранения, чей бюджет вырастет на 210 миллионов лари и составит около 6,2 миллиарда лари.
Основная часть этих средств пойдет на социальные программы, в частности, выплаты на помощь детям из социально незащищенных семей, льготы для жителей высокогорных регионов, борьбу с коронавирусом и программу трудоустройства социально незащищенных.
Также дополнительно 150 миллионов получит Минсельхоз Грузии, бюджет которого составит 743,1 миллиона лари. Основная часть средств пойдет на программу агрокредита, регистрацию сельскохозяйственных земель и сбор урожая винограда.
На 80 миллионов увеличится бюджет министерства регионального развития и составит около 3 миллиардов лари. Дополнительные средства пойдут на ремонт дорог, систем водоснабжения и строительство школ.
Также дополнительно 70 миллионов лари получит и министерство внутренних дел страны. Эти деньги пойдут на приобретение спасательного вертолета и строительство квартир для полицейских.
Также на финансирование программ получат деньги министерство обороны, министерство культуры и министерство юстиции.
На 100,3 миллиона увеличится финансирование регионов, которые в целом в 2022 году получат 1,4 миллиарда лари.
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