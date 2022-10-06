https://sputnik-georgia.ru/20221006/pryamaya-translyatsiya-ezhenedelnyy-brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy--271092723.html
Прямая трансляция: еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Прямая трансляция: еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 06.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-06T13:12+0400
2022-10-06T13:12+0400
2022-10-06T13:21+0400
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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.
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мультимедиа, видео, россия, мид россии, политика, видео
мультимедиа, видео, россия, мид россии, политика, видео
Прямая трансляция: еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
13:12 06.10.2022 (обновлено: 13:21 06.10.2022)
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.