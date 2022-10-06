https://sputnik-georgia.ru/20221006/pryamaya-translyatsiya-ezhenedelnyy-brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy--271092723.html

Прямая трансляция: еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Прямая трансляция: еженедельный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой

Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 06.10.2022, Sputnik Грузия

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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.

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2022

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