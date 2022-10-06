https://sputnik-georgia.ru/20221006/skandal-na-zapade-gruzii-chinovnika-obvinyayut-v-nezakonnom-poluchenii-sotsialnogo-posobiya-271107888.html

Скандал на западе Грузии: чиновника обвиняют в незаконном получении социального пособия

Скандал на западе Грузии: чиновника обвиняют в незаконном получении социального пособия

Сам замглавы сакребуло и представители "Грузинской мечты" пока не комментировали ситуацию 06.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-06T17:42+0400

2022-10-06T17:42+0400

2022-10-06T18:02+0400

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леван хабеишвили

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Член оппозиционной партии "Единое национальное движение" и активист Антикоррупционного движения Леван Хабеишвили обвиняет заместителя председателя сакребуло (горсобрания) Харагаули в том, что его семья незаслуженно получает социальное пособие.К зданию Сакребуло Харагаули в знак протеста пришел не только Хабеишвили, но и другие члены Антикоррупционного движения. Между ними и сторонниками замглавы сакребуло, собравшихся у здания, произошел конфликт. Позже на место прибыла полиция.Леван Хабеишвили обвиняет Давида Кикнадзе в том, что при зарплате в 4 тысячи лари (более 1400 долларов) его семье назначили материальное пособие как социально незащищенной. В оппозиционной партии заявляют, что в сакребуло работает и супруга Кикнадзе.По словам Хабеишвили, "Грузинская мечта", членами которой являются глава сакребуло и его заместитель, специально спровоцировали конфликт и собрали у здания своих активистов, чтобы те устроили Хабеишвили провокацию.На месте противостояния остается полиция. Конфликт длился около получаса.Сам замглавы сакребуло и представители "Грузинской мечты" пока не комментировали ситуацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, новости, грузия, леван хабеишвили, грузинская мечта