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Скандал на западе Грузии: чиновника обвиняют в незаконном получении социального пособия
Скандал на западе Грузии: чиновника обвиняют в незаконном получении социального пособия
Сам замглавы сакребуло и представители "Грузинской мечты" пока не комментировали ситуацию 06.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-06T17:42+0400
2022-10-06T17:42+0400
2022-10-06T18:02+0400
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леван хабеишвили
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Член оппозиционной партии "Единое национальное движение" и активист Антикоррупционного движения Леван Хабеишвили обвиняет заместителя председателя сакребуло (горсобрания) Харагаули в том, что его семья незаслуженно получает социальное пособие.К зданию Сакребуло Харагаули в знак протеста пришел не только Хабеишвили, но и другие члены Антикоррупционного движения. Между ними и сторонниками замглавы сакребуло, собравшихся у здания, произошел конфликт. Позже на место прибыла полиция.Леван Хабеишвили обвиняет Давида Кикнадзе в том, что при зарплате в 4 тысячи лари (более 1400 долларов) его семье назначили материальное пособие как социально незащищенной. В оппозиционной партии заявляют, что в сакребуло работает и супруга Кикнадзе.По словам Хабеишвили, "Грузинская мечта", членами которой являются глава сакребуло и его заместитель, специально спровоцировали конфликт и собрали у здания своих активистов, чтобы те устроили Хабеишвили провокацию.На месте противостояния остается полиция. Конфликт длился около получаса.Сам замглавы сакребуло и представители "Грузинской мечты" пока не комментировали ситуацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, новости, грузия, леван хабеишвили, грузинская мечта
Скандал на западе Грузии: чиновника обвиняют в незаконном получении социального пособия
17:42 06.10.2022 (обновлено: 18:02 06.10.2022)
Сам замглавы сакребуло и представители "Грузинской мечты" пока не комментировали ситуацию
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Член оппозиционной партии "Единое национальное движение" и активист Антикоррупционного движения Леван Хабеишвили обвиняет заместителя председателя сакребуло (горсобрания) Харагаули в том, что его семья незаслуженно получает социальное пособие.
К зданию Сакребуло Харагаули в знак протеста пришел не только Хабеишвили, но и другие члены Антикоррупционного движения. Между ними и сторонниками замглавы сакребуло, собравшихся у здания, произошел конфликт. Позже на место прибыла полиция.
Леван Хабеишвили обвиняет Давида Кикнадзе в том, что при зарплате в 4 тысячи лари (более 1400 долларов) его семье назначили материальное пособие как социально незащищенной. В оппозиционной партии заявляют, что в сакребуло работает и супруга Кикнадзе.
По словам Хабеишвили, "Грузинская мечта", членами которой являются глава сакребуло и его заместитель, специально спровоцировали конфликт и собрали у здания своих активистов, чтобы те устроили Хабеишвили провокацию.
"Они только и могут, что драться. Они мобилизовали этих людей для драки. Они ни гроша не дают социально незащищенным, пять тысяч человек ждут получения этого статуса, а заместителю главы акреубло дают эту помощь", - сказал Хабеишвили.
На месте противостояния остается полиция. Конфликт длился около получаса.
Сам замглавы сакребуло и представители "Грузинской мечты" пока не комментировали ситуацию.