https://sputnik-georgia.ru/20221006/tragediya-v-batumi-muzhchina-razbilsya-nasmert-posle-padeniya-s-13-etazha-271102239.html

Трагедия в Батуми: мужчина разбился насмерть после падения с 13 этажа

Трагедия в Батуми: мужчина разбился насмерть после падения с 13 этажа

По распространившейся информации, мужчина занимался ремонтными работами в одной из квартир здания 06.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-06T15:11+0400

2022-10-06T15:11+0400

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происшествия

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Мужчина средних лет погиб в результате падения с 13 этажа строящегося дома в черноморском городе Батуми (Аджария), сообщает Аджарское телевидение.Несчастный случай произошел на улице Ангиса. Погибшему около 40 лет. По распространившейся информации, он занимался ремонтными работами в одной из квартир здания.На место происшествия мобилизованы сотрудники министерства внутренних дел Грузии. Идут следственные мероприятия.Пока неизвестно были соблюдены нормы безопасности на объекте или нет. О других деталях пока не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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