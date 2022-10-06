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Трагедия в Батуми: мужчина разбился насмерть после падения с 13 этажа
Трагедия в Батуми: мужчина разбился насмерть после падения с 13 этажа
По распространившейся информации, мужчина занимался ремонтными работами в одной из квартир здания 06.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-06T15:11+0400
2022-10-06T15:11+0400
2022-10-06T15:11+0400
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Мужчина средних лет погиб в результате падения с 13 этажа строящегося дома в черноморском городе Батуми (Аджария), сообщает Аджарское телевидение.Несчастный случай произошел на улице Ангиса. Погибшему около 40 лет. По распространившейся информации, он занимался ремонтными работами в одной из квартир здания.На место происшествия мобилизованы сотрудники министерства внутренних дел Грузии. Идут следственные мероприятия.Пока неизвестно были соблюдены нормы безопасности на объекте или нет. О других деталях пока не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, батуми, аджария, аджарское телевидение
происшествия, грузия, новости, батуми, аджария, аджарское телевидение
Трагедия в Батуми: мужчина разбился насмерть после падения с 13 этажа
По распространившейся информации, мужчина занимался ремонтными работами в одной из квартир здания
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Мужчина средних лет погиб в результате падения с 13 этажа строящегося дома в черноморском городе Батуми (Аджария), сообщает Аджарское телевидение.
Несчастный случай произошел на улице Ангиса. Погибшему около 40 лет. По распространившейся информации, он занимался ремонтными работами в одной из квартир здания.
На место происшествия мобилизованы сотрудники министерства внутренних дел Грузии. Идут следственные мероприятия.
Пока неизвестно были соблюдены нормы безопасности на объекте или нет. О других деталях пока не сообщается.