https://sputnik-georgia.ru/20221006/turizm-v-gruzii-priblizhaetsya-k-dopandemiynym-pokazatelyam-271075216.html

Туризм в Грузии приближается к допандемийным показателям

Туризм в Грузии приближается к допандемийным показателям

За 9 месяцев 2022 года международные путешественники посетили Грузию около 3,9 миллиона раз 06.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-06T09:01+0400

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туризм

грузия

экономика

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Показатели числа визитов международных путешественников за девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года восстановлены на 53,8%, а туризма – на 67,8%, говорится в сообщении министерства экономики Грузии.По данным министерства, за 9 месяцев 2022 года международные путешественники посетили Грузию около 3,9 миллиона раз, при этом число туристических визитов составило около 2,7 миллиона.В сентябре 2022 года иностранцы посетили Грузию 636,2 тысячи раз, что составляет 69,4% от аналогичного показателя 2019 года. При этом 452,2 тысячи визитов были туристическими, что означает восстановление показателей на 84% по сравнению с сентябрем 2019 года.В среднем по данным экономики каждый визитер проводит в Грузии 6,3 ночи, а тратит на треть больше, чем в 2019 году – 2,6 тысячи лари.В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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