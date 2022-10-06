https://sputnik-georgia.ru/20221006/v-tbilisi-prokhodit-mezhdunarodnyy-festival-arkhivnykh-filmov-270999127.html

В Тбилиси проходит международный фестиваль архивных фильмов

В Тбилиси проходит международный фестиваль архивных фильмов

На фестивале представлены около 80 фильмов из 12 стран мира 06.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-06T08:31+0400

2022-10-06T08:31+0400

2022-10-06T08:31+0400

культура

грузия

новости

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24115/12/241151229_0:127:1280:847_1920x0_80_0_0_eb95a7dde6121a0e2c27b9bdae5979a2.jpg

ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Образцы старейших грузинских и зарубежных кинокартин показывают в рамках первого Тбилисского международного кинофестиваля архивных фильмов, который проходит с 5 по 8 октября.Тема кинофорума в этом году – древнейшие кинодокументы, дошедшие до нас. Около 80 документальных, художественных, анимационных фильмов, кинохроник Грузии и 12 стран мира демонстрируются в кинозале Национального архива министерства юстиции Грузии.Странами-участниками в этом году стали Германия, Италия, США, Испания, Мальта, Великобритания, Нидерланды, Португалия, Чехия, Хорватия, Молдова и Франция, которые представили свои киноархивы, хранящиеся в их коллекциях.Фильмы, отобранные для кинофестиваля, были сняты такими всемирно известными режиссерами, как братья Люмьер, братья Складановские, Ян Кршиженецкий, Василий Амашукели, Жорж Мельес и другими в период 1895-1960 годов.Национальный архив Грузии впервые проводит данный кинофестиваль при поддержке министерства юстиции Грузии и Национального киноцентра Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

культура, грузия, новости, тбилиси