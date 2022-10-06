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В Тбилиси проходит международный фестиваль архивных фильмов
В Тбилиси проходит международный фестиваль архивных фильмов
На фестивале представлены около 80 фильмов из 12 стран мира 06.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-06T08:31+0400
2022-10-06T08:31+0400
2022-10-06T08:31+0400
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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Образцы старейших грузинских и зарубежных кинокартин показывают в рамках первого Тбилисского международного кинофестиваля архивных фильмов, который проходит с 5 по 8 октября.Тема кинофорума в этом году – древнейшие кинодокументы, дошедшие до нас. Около 80 документальных, художественных, анимационных фильмов, кинохроник Грузии и 12 стран мира демонстрируются в кинозале Национального архива министерства юстиции Грузии.Странами-участниками в этом году стали Германия, Италия, США, Испания, Мальта, Великобритания, Нидерланды, Португалия, Чехия, Хорватия, Молдова и Франция, которые представили свои киноархивы, хранящиеся в их коллекциях.Фильмы, отобранные для кинофестиваля, были сняты такими всемирно известными режиссерами, как братья Люмьер, братья Складановские, Ян Кршиженецкий, Василий Амашукели, Жорж Мельес и другими в период 1895-1960 годов.Национальный архив Грузии впервые проводит данный кинофестиваль при поддержке министерства юстиции Грузии и Национального киноцентра Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, новости, тбилиси
культура, грузия, новости, тбилиси
В Тбилиси проходит международный фестиваль архивных фильмов
На фестивале представлены около 80 фильмов из 12 стран мира
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Образцы старейших грузинских и зарубежных кинокартин показывают в рамках первого Тбилисского международного кинофестиваля архивных фильмов, который проходит с 5 по 8 октября.
Тема кинофорума в этом году – древнейшие кинодокументы, дошедшие до нас. Около 80 документальных, художественных, анимационных фильмов, кинохроник Грузии и 12 стран мира демонстрируются в кинозале Национального архива министерства юстиции Грузии.
Странами-участниками в этом году стали Германия, Италия, США, Испания, Мальта, Великобритания, Нидерланды, Португалия, Чехия, Хорватия, Молдова и Франция, которые представили свои киноархивы, хранящиеся в их коллекциях.
Фильмы, отобранные для кинофестиваля, были сняты такими всемирно известными режиссерами, как братья Люмьер, братья Складановские, Ян Кршиженецкий, Василий Амашукели, Жорж Мельес и другими в период 1895-1960 годов.
Национальный архив Грузии впервые проводит данный кинофестиваль при поддержке министерства юстиции Грузии и Национального киноцентра Грузии.