"Влюбил с первых нот": как певец из Грузии очаровал жюри шоу "Ну-ка, все вместе!" – ВИДЕО
© FB/ George.NadibaidzeГеоргий Надибаидзе
© FB/ George.Nadibaidze
Грузин буквально влюбил в себя всю женскую и даже мужскую часть членов жюри
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Грузинский певец Георгий Надибаидзе стал участником российского вокального телешоу "Ну-ка, все вместе!" и очаровал всех членов жюри – грузин поднял с места всю сотню.
"Ну-ка, все вместе!" – зрелищное шоу, в котором свои музыкальные таланты демонстрируют лучшие исполнители, представители всех стилей и направлений. Их выступления оценивают сразу сто человек в студии: певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели лучших вокальных вузов страны и музыкальные блогеры.
Перед сотней Георгий Надибаидзе выступил с песней "End Of The Road" от бэнда Boyz II Men. Исполнение грузинского певца настолько понравилось всем, что все сто членов жюри нажали на кнопки и встали на ноги.
"Это был просто музыкальный оргазм. Нереальный. Каждая ваша нота спетая... Хотелось вас слушать бесконечно. Сегодня я надеюсь, что это победитель. Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить!" – сказала про Георгия одна из членов жюри, победительница второго сезона телепроекта Яна Клявина.
"Я просто в восторге от вашего выступления. Оно было настолько идеальным. Именно таким, как нужно. Я вас поздравляю. Вы, действительно, победитель", – поддержала ее другая член жюри, певица Согдиана.
"Вы вышли и вели себя на сцене, как настоящий артист. Мы были на вашем концерте. Вы всех своим голосом просто обхватили. Это было потрясающе. Каждая нота была прожита. Вкусно было. Вы можете стать победителем этого шоу", – отметила участница "Евровидения - 2008" Лиене Грейфане.
"Фантастическое выступление. Вы нас влюбили в себя с первых ног", – сказала о Надибаидзе вокалистка Soprano Турецкого Анна Королик.
В восторге от выступления Георгия Надибаидзе была и мужская половина жюри. "Это было очень круто. Это талант и огромное уважение от каждого члена жюри тому, как ты это делаешь на сцене. Ты красавчик", – сказал конкурсанту Алексей Воробьев.
© photo: Sputnik / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеоргий Надибаидзе (Грузия) выступает на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2016" в Сочи.
Георгий Надибаидзе (Грузия) выступает на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2016" в Сочи.
© photo: Sputnik / Нина Зотина/
"У меня всегда есть определенные но, – сказал певец Сергей Лазарев. – Кроме сегодняшнего момента. Я хочу сказать честно и откровенно, что это одно из самых идеальных выступлений за последнее время. Это была самая чистая сотка", – сказал Сергей Лазарев.
© FB/ George.NadibaidzeГеоргий Надибаидзе
Георгий Надибаидзе
© FB/ George.Nadibaidze
"Ты выступил просто блестяще. Я не побоюсь этого слова, это было мировое исполнение", – заявил певец, финалист первого сезона шоу "Ну-ка, все вместе" Слава Макаров.
© photo: Sputnik / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеоргий Надибаидзе (Грузия) и певица Кети Тапурия выступают на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2016" в Сочи.
Георгий Надибаидзе (Грузия) и певица Кети Тапурия выступают на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2016" в Сочи.
© photo: Sputnik / Нина Зотина/
Грузинскому исполнителю Георгию Надибаидзе 30 лет. Он родом из города Гори (Шида Картли), поет с раннего детства. С 15 лет играет на гитаре. Окончил музыкальную десятилетку, однако, бросил обучение классическому вокалу из-за увлечения эстрадной музыкой.
В 2015 году Георгий стал победителем грузинского аналога популярного шоу The Voice в Грузии на телеканале "Имеди", где был в команде солистки группы A’Studio Кети Топурия.