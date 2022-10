https://sputnik-georgia.ru/20221006/vlyubil-s-pervykh-not-kak-pevets-iz-gruzii-ocharoval-zhyuri-shou-nu-ka-vse-vmeste--video-271076044.html

"Влюбил с первых нот": как певец из Грузии очаровал жюри шоу "Ну-ка, все вместе!" – ВИДЕО

Грузин буквально влюбил в себя всю женскую и даже мужскую часть членов жюри 06.10.2022, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Грузинский певец Георгий Надибаидзе стал участником российского вокального телешоу "Ну-ка, все вместе!" и очаровал всех членов жюри – грузин поднял с места всю сотню."Ну-ка, все вместе!" – зрелищное шоу, в котором свои музыкальные таланты демонстрируют лучшие исполнители, представители всех стилей и направлений. Их выступления оценивают сразу сто человек в студии: певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели лучших вокальных вузов страны и музыкальные блогеры. Перед сотней Георгий Надибаидзе выступил с песней "End Of The Road" от бэнда Boyz II Men. Исполнение грузинского певца настолько понравилось всем, что все сто членов жюри нажали на кнопки и встали на ноги. "Это был просто музыкальный оргазм. Нереальный. Каждая ваша нота спетая... Хотелось вас слушать бесконечно. Сегодня я надеюсь, что это победитель. Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить!" – сказала про Георгия одна из членов жюри, победительница второго сезона телепроекта Яна Клявина. "Я просто в восторге от вашего выступления. Оно было настолько идеальным. Именно таким, как нужно. Я вас поздравляю. Вы, действительно, победитель", – поддержала ее другая член жюри, певица Согдиана. "Фантастическое выступление. Вы нас влюбили в себя с первых ног", – сказала о Надибаидзе вокалистка Soprano Турецкого Анна Королик. В восторге от выступления Георгия Надибаидзе была и мужская половина жюри. "Это было очень круто. Это талант и огромное уважение от каждого члена жюри тому, как ты это делаешь на сцене. Ты красавчик", – сказал конкурсанту Алексей Воробьев. "У меня всегда есть определенные но, – сказал певец Сергей Лазарев. – Кроме сегодняшнего момента. Я хочу сказать честно и откровенно, что это одно из самых идеальных выступлений за последнее время. Это была самая чистая сотка", – сказал Сергей Лазарев. "Ты выступил просто блестяще. Я не побоюсь этого слова, это было мировое исполнение", – заявил певец, финалист первого сезона шоу "Ну-ка, все вместе" Слава Макаров.Грузинскому исполнителю Георгию Надибаидзе 30 лет. Он родом из города Гори (Шида Картли), поет с раннего детства. С 15 лет играет на гитаре. Окончил музыкальную десятилетку, однако, бросил обучение классическому вокалу из-за увлечения эстрадной музыкой.В 2015 году Георгий стал победителем грузинского аналога популярного шоу The Voice в Грузии на телеканале "Имеди", где был в команде солистки группы A’Studio Кети Топурия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

