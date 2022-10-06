https://sputnik-georgia.ru/20221006/vnimaniyu-avtomobilistov-skhema-peredvizheniya-transporta-v-tbilisi-vremenno-menyaetsya-271067299.html

Вниманию автомобилистов! Схема передвижения транспорта в Тбилиси временно меняется

Вниманию автомобилистов! Схема передвижения транспорта в Тбилиси временно меняется

Скорректировать свою траекторию передвижения придется водителям как легковых автомобилей, так и автобусов и микроавтобусов 06.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-06T08:01+0400

2022-10-06T08:01+0400

2022-10-06T08:01+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1a/269807548_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_47dfe6c137723423a39ec615ce914567.jpg

ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Схема передвижения автотранспорта в Тбилиси с 6 октября временно меняется в связи с ремонтными работами на проспекте Меликишвили в центре города, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.Автомобили смогут передвигаться в направлении проспекта Руставели в одностороннем режиме с проспекта Чавчавадзе и с улицы Кекелидзе. Также с проспекта Меликишвили с поворотом на лево в направлении улицы Костава.Автомобили, едущие с проспекта Руставели через улицу Костава, смогут передвигаться в одностороннем режиме в направлении площади Героев, а движение через улицы Киачели и Ахвледиани будет разрешено через улицу Николадзе в направлении улицы Костава.Во время ремонтных работ на проспекте Меликишвили водители смогут передвигаться в одностороннем режиме на улице Варазисхеви как в направлении проспекта Чавчавадзе, так и проспекта Меликишвили и Кекелидзе.Что касается общественного транспорта, то он будет передвигаться по следующим направлениям: автобусы №307, 311, 351, 354, 387 и микроавтобус №512, идущие из района Ваке, повернут налево у концертного зала и свяжутся с улицей Костава, а затем продолжат движение по установленной схеме.На обратной дороге данные автобусы и микроавтобус с помощью пандуса площади Героев переместятся на улицу Варазисхеви, затем на проспект Чавчавадзе и будут передвигаться по установленной схеме.С проспекта Руставели в направлении площади Героев передвигаются автобусы №306, 308, 310, 314, 326, 331, 337, 342, 352, 358, 378, 391, 397 и микроавтобусы №472, 532, 540, 541. Они вместо проспекта Меликишвили и улицы Варазисхеви будут передвигаться в направлении площади Героев и затем будут работать по установленной схеме.На обратной дороге автобусы №306, 310, 314, 326, 331, 337, 342, 352, 358, 378 и 391 во время движения в направлении проспекта Руставели будут ездить через улицу Варазисхеви, проспект Меликишвили и улицу Костава.Во время движения с проспекта Руставели в направлении проспекта Чавчавадзе вместо проспекта Меликишвили автобусы №301, 345, 359, 388 и микроавтобус №540 продолжат движение с улицы Костава в направлении площади Героев, откуда переместятся на улицу Варазисхеви и затем через проспект Чавчавадзе продолжат движение по установленной схеме.На обратной дороге эти автобусы будут передвигаться с проспекта Чавчавадзе к проспекту Руставели через проспект Меликишвили и улицу Костава, а затем продолжат движение по установленной схеме.Микроавтобус №478 во время движения в направлении улицы Рчеулишвили перейдет с площади Героев на улицу Варазисхеви, а затем с помощью проспекта Меликишвили и улицы Костава продолжит движение по установленной схеме.На обратной дороге микроавтобус будет передвигаться через улицу Костава в направлении площади Героев и затем продолжит движение по установленной схеме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси