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Второй этап восстановления крепости Хулути завершился - ФОТО

Второй этап восстановления крепости Хулути завершился - ФОТО

Третий этап восстановительных работ в крепости Хулути возобновится весной 2023 года 06.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. В регионе Квемо-Картли завершится второй этап восстановительных работ в крепости Хулути — закончена полная реставрация отдельных башен замкового зала, ограды, погреба и потайного туннеля.Крепость Хулути - памятник грузинской архитектуры, замковый зал в муниципалитете Тетрицкаро. Он расположен в долине реки Храми, вблизи монастыря Питарети. Активисты "Движения за культурное наследие" совместно с архитекторами-реставраторами ознакомили общественность с результатами восстановительных работ замкового зала Хулути.Отмечается, что процессу восстановления замка предшествовали масштабные подготовительные работы: после осмотра памятника было проведено геологическое исследование камня, замок был очищен, а также облагорожена тропа к памятнику, что сделает посещение крепости еще более комфортным и безопасным.Поскольку состояние башни VIII века было намного более тяжелым, нежели других, большая часть работ была проведена именно там. Трещина на башне была "зашита" особым методом и сохранены обнаруженные при очистке аутентичные ступени. Также выполнены все необходимые работы по укладке полов. Для безопасного передвижения посетителей на подъездном пути к башне установили металлические перила.Немаловажно и то, что во время расчистки в замковом зале были обнаружены квеври (глиняные сосуды для хранения вина), а также хранилище, которое, вероятно, являлось темницей."В связи с тем, что восстановительные работы в Хулути никогда не проводились, мы можем стать свидетелями многих интересных открытий в процессе", - говорят активисты "Движения за культурное наследие".Построенная Капланом Бараташвили-Орбелишвили восьмиэтажная крепость Хулути, состоящая из пяти башен, относится к XVII-XVIII векам и является одним из выдающихся и устойчивых замков в Грузии.Первый этап работ по реставрации крепости стартовал в сентябре 2021 года. Стоимость проекта составляет 776 тысяч лари (278 тысяч долларов)."Движение за культурное наследие" (Комитет Сакдриси) защищает крепость Хулути с 2017 года, и это шестой памятник, где ведутся восстановительные работы по инициативе и под контролем данного движения.Третий этап восстановительных работ в крепости Хулути возобновится весной 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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