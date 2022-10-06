https://sputnik-georgia.ru/20221006/zamglavy-administratsii-khersonskoy-oblasti-kakie-otrasli-ekonomiki-vozrodyatsya-v-regione-271079926.html
Замглавы администрации Херсонской области: какие отрасли экономики возродятся в регионе?
Замглавы администрации Херсонской области: какие отрасли экономики возродятся в регионе?
Для Херсонской области воссоединение с Россией - это не только возвращение домой, но и освобождение из рабства, чем для людей была жизнь на Украине 06.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-06T09:34+0400
2022-10-06T09:34+0400
2022-10-06T09:34+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Какие перспективы для развития области дает воссоединение? В чем преимущество географии Херсона? Почему реакция запада на воссоединение не важна? Что будет с Украиной? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео, россия
мультимедиа, видео, видео, россия
Замглавы администрации Херсонской области: какие отрасли экономики возродятся в регионе?
Для Херсонской области воссоединение с Россией - это не только возвращение домой, но и освобождение из рабства, чем для людей была жизнь на Украине
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Какие перспективы для развития области дает воссоединение? В чем преимущество географии Херсона?
Почему реакция запада на воссоединение не важна? Что будет с Украиной?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.