https://sputnik-georgia.ru/20221006/zamglavy-administratsii-khersonskoy-oblasti-kakie-otrasli-ekonomiki-vozrodyatsya-v-regione-271079926.html

Замглавы администрации Херсонской области: какие отрасли экономики возродятся в регионе?

Замглавы администрации Херсонской области: какие отрасли экономики возродятся в регионе?

Для Херсонской области воссоединение с Россией - это не только возвращение домой, но и освобождение из рабства, чем для людей была жизнь на Украине 06.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-06T09:34+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Какие перспективы для развития области дает воссоединение? В чем преимущество географии Херсона? Почему реакция запада на воссоединение не важна? Что будет с Украиной? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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