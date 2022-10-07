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Алиев заявил о важности создания платформы Баку-Тбилиси-Ереван

Алиев заявил о важности создания платформы Баку-Тбилиси-Ереван

Стороны могут обсуждать вопросы энергетики, коммуникаций и другие проблемы, представляющие взаимный интерес, считает Алиев 07.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о важности регионального сотрудничества на Южном Кавказе, заявление Алиев сделал в Праге, выступая на круглом столе на тему "Мир и безопасность на европейском континенте" в рамках саммита Европейского политического сообщества.Как сообщает пресс-служба азербайджанского лидера, Алиев "констатировал важность создания единой платформы обсуждения Азербайджан-Грузия-Армения, то есть в тройном формате, для обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе".Алиев также отметил, что Азербайджан поддерживает процесс по нормализации отношений между Турцией и Арменией. Он подчеркнул, что процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и процесс нормализации между Турцией и Арменией являются дополняющими друг друга процессами, "фактом, который может послужить обеспечению мира и спокойствия в регионе в целом".Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, комментируя слова Алиева, сказал, что Тбилиси "готов быть местом, где наши соседи могут вести спокойный и мирный диалог, чтобы получить конкретные результаты от переговоров".Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что Грузия готова выступать посредником для деэскалации и мира в регионе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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