https://sputnik-georgia.ru/20221007/bolshe-strit-arta-v-tbilisi-kaladze-vstretilsya-s-khudozhnikami-i-podderzhal-ikh-proekty-271143523.html

Больше стрит-арта в Тбилиси: Каладзе встретился с художниками и поддержал их проекты

Больше стрит-арта в Тбилиси: Каладзе встретился с художниками и поддержал их проекты

Для поддержки уличного искусства мэрия Тбилиси выделит 500 тысяч лари 07.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-07T17:12+0400

2022-10-07T17:12+0400

2022-10-07T17:12+0400

каха каладзе

грузия

новости

андриа басилая

тбилиси

грузинские художники

художник

художник

стрит-арт

фестиваль стрит-арта и граффити

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/07/271142791_0:8:1280:728_1920x0_80_0_0_00223dee134e89493e02ee7432aa5b57.jpg

ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Мэрия Тбилиси намерена поддержать проекты художников, направленные на развитие уличного искусства в столице Грузии, сообщает пресс-служба городского муниципалитета.Мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе со своим заместителем Андриа Басилая встретился с представителем уличного искусства, так называемыми "стрит-артистами", и организаторами фестиваля уличного искусства. На встрече градоначальник выразил полную готовность сотрудничать с ними и помогать в осуществлении проектов. По словам мэра, облик зданий времен Советского Союза является для города проблемой и уличное искусство украшает их в визуальном плане.Мэр подчеркнул, что данный проект очень нравится гражданам. В свою очередь, уличные артисты поблагодарили Каладзе за поддержку и выразили надежду, что к процессу подключатся и представители районных администраций."Мы говорили о положении в уличном искусстве, вызовах и проблемах. Участники встречи поделились опытом в этом направлении. Мэрия Тбилиси и мэр стоят рядом с этими проектами. Растет финансирование, за что мы благодарны. Также украшается город, мы охватываем больше районов, что очень хорошо для этого направления", - отметил художник, основатель "Тбилиси мюрал фест" Бесик Мазиашвили.Для поддержки уличного искусства мэрия Тбилиси выделит 500 тысяч лари (171,4 тысячи долларов). Тогда как в 2019 году для осуществления подобных проектов было выделено около ста тысяч лари (34,2 тысячи долларов).В рамках поддержки уличного искусства в столице уже разрисовано около ста стен, в том числе и иностранными художниками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

каха каладзе, грузия, новости, андриа басилая, тбилиси, грузинские художники, художник, художник, стрит-арт, фестиваль стрит-арта и граффити, стрит-арт в грузии