https://sputnik-georgia.ru/20221007/bolshe-strit-arta-v-tbilisi-kaladze-vstretilsya-s-khudozhnikami-i-podderzhal-ikh-proekty-271143523.html
Больше стрит-арта в Тбилиси: Каладзе встретился с художниками и поддержал их проекты
Больше стрит-арта в Тбилиси: Каладзе встретился с художниками и поддержал их проекты
Для поддержки уличного искусства мэрия Тбилиси выделит 500 тысяч лари 07.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-07T17:12+0400
2022-10-07T17:12+0400
2022-10-07T17:12+0400
каха каладзе
грузия
новости
андриа басилая
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грузинские художники
художник
художник
стрит-арт
фестиваль стрит-арта и граффити
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Мэрия Тбилиси намерена поддержать проекты художников, направленные на развитие уличного искусства в столице Грузии, сообщает пресс-служба городского муниципалитета.Мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе со своим заместителем Андриа Басилая встретился с представителем уличного искусства, так называемыми "стрит-артистами", и организаторами фестиваля уличного искусства. На встрече градоначальник выразил полную готовность сотрудничать с ними и помогать в осуществлении проектов. По словам мэра, облик зданий времен Советского Союза является для города проблемой и уличное искусство украшает их в визуальном плане.Мэр подчеркнул, что данный проект очень нравится гражданам. В свою очередь, уличные артисты поблагодарили Каладзе за поддержку и выразили надежду, что к процессу подключатся и представители районных администраций."Мы говорили о положении в уличном искусстве, вызовах и проблемах. Участники встречи поделились опытом в этом направлении. Мэрия Тбилиси и мэр стоят рядом с этими проектами. Растет финансирование, за что мы благодарны. Также украшается город, мы охватываем больше районов, что очень хорошо для этого направления", - отметил художник, основатель "Тбилиси мюрал фест" Бесик Мазиашвили.Для поддержки уличного искусства мэрия Тбилиси выделит 500 тысяч лари (171,4 тысячи долларов). Тогда как в 2019 году для осуществления подобных проектов было выделено около ста тысяч лари (34,2 тысячи долларов).В рамках поддержки уличного искусства в столице уже разрисовано около ста стен, в том числе и иностранными художниками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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каха каладзе, грузия, новости, андриа басилая, тбилиси, грузинские художники, художник, художник, стрит-арт, фестиваль стрит-арта и граффити, стрит-арт в грузии
каха каладзе, грузия, новости, андриа басилая, тбилиси, грузинские художники, художник, художник, стрит-арт, фестиваль стрит-арта и граффити, стрит-арт в грузии
Больше стрит-арта в Тбилиси: Каладзе встретился с художниками и поддержал их проекты
Для поддержки уличного искусства мэрия Тбилиси выделит 500 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Мэрия Тбилиси намерена поддержать проекты художников, направленные на развитие уличного искусства в столице Грузии, сообщает пресс-служба городского муниципалитета.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе вместе со своим заместителем Андриа Басилая встретился с представителем уличного искусства, так называемыми "стрит-артистами", и организаторами фестиваля уличного искусства.
На встрече градоначальник выразил полную готовность сотрудничать с ними и помогать в осуществлении проектов. По словам мэра, облик зданий времен Советского Союза является для города проблемой и уличное искусство украшает их в визуальном плане.
"Хочу еще раз выразить вам поддержку и содействие, поскольку вы делаете очень хорошее дело. Мне, как мэру города, очень приятны все те проекты, которые уже осуществили. У нас есть готовность повысить финансирование в этом направлении и включить в процесс больше артистов", - заявил Каладзе.
Мэр подчеркнул, что данный проект очень нравится гражданам. В свою очередь, уличные артисты поблагодарили Каладзе за поддержку и выразили надежду, что к процессу подключатся и представители районных администраций.
"Мы говорили о положении в уличном искусстве, вызовах и проблемах. Участники встречи поделились опытом в этом направлении. Мэрия Тбилиси и мэр стоят рядом с этими проектами. Растет финансирование, за что мы благодарны. Также украшается город, мы охватываем больше районов, что очень хорошо для этого направления", - отметил художник, основатель "Тбилиси мюрал фест" Бесик Мазиашвили.
Для поддержки уличного искусства мэрия Тбилиси выделит 500 тысяч лари (171,4 тысячи долларов). Тогда как в 2019 году для осуществления подобных проектов было выделено около ста тысяч лари (34,2 тысячи долларов).
В рамках поддержки уличного искусства в столице уже разрисовано около ста стен, в том числе и иностранными художниками.