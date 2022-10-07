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Чиновников на востоке Грузии уличили в халатности
Чиновников на востоке Грузии уличили в халатности
Должностные лица не исполняли свои обязанности и неэффективно контролировали денежные переводы, заявила СГБ 07.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-07T21:23+0400
2022-10-07T21:23+0400
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Сотрудники антикоррупционного агентства Службы Госбезопасности Грузии привлекли к уголовной ответственности по обвинению в служебной халатности трех человек – одного действующего и двух бывших директоров Агентства содействия развитию культуры и туризма Горийского муниципалитета (регион Шида Картли).Следствие установило, что, несмотря на персональные обязанности, определенные уставом службы, должностные лица не исполняли их и неэффективно контролировали денежные переводы, осуществляемые от имени организаций.Уголовное дело возбуждено по статье "служебная халатность", что карается штрафом или лишением свободы сроком до 3 лет.По информации СГБ, бухгалтер уже задержан.Тбилисский городской суд рассматривает дело, касающееся обвинения в "Присвоении или растрате, совершенных с использованием служебного положения, в крупном размере" по существу. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 11 лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.Дело расследует антикоррупционное агентство Службы Госбезопасности Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, шида картли, сгб, грузия против коррупции
Чиновников на востоке Грузии уличили в халатности
21:23 07.10.2022 (обновлено: 21:52 07.10.2022)
Должностные лица не исполняли свои обязанности и неэффективно контролировали денежные переводы, заявила СГБ
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Сотрудники антикоррупционного агентства Службы Госбезопасности Грузии привлекли к уголовной ответственности по обвинению в служебной халатности трех человек – одного действующего и двух бывших директоров Агентства содействия развитию культуры и туризма Горийского муниципалитета (регион Шида Картли).
Следствие установило, что, несмотря на персональные обязанности, определенные уставом службы, должностные лица не исполняли их и неэффективно контролировали денежные переводы, осуществляемые от имени организаций.
По информации ведомства
, их халатностью воспользовался бухгалтер, который в период с 21 января 2020 года по 7 апреля 2022 года перечислил деньги со счета казначейства на личные банковские счета и использовал особо крупную сумму денег, принадлежащую государству, на личные нужды. Речь идет о 370 479 лари (130 тысяч долларов).
Уголовное дело возбуждено по статье "служебная халатность", что карается штрафом или лишением свободы сроком до 3 лет.
По информации СГБ, бухгалтер уже задержан.
Тбилисский городской суд рассматривает дело, касающееся обвинения в "Присвоении или растрате, совершенных с использованием служебного положения, в крупном размере" по существу. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 11 лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.
Дело расследует антикоррупционное агентство Службы Госбезопасности Грузии.