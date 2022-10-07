https://sputnik-georgia.ru/20221007/chinovnikov-na-vostoke-gruzii-ulichili-v-khalatnosti-271151114.html

Чиновников на востоке Грузии уличили в халатности

Чиновников на востоке Грузии уличили в халатности

Должностные лица не исполняли свои обязанности и неэффективно контролировали денежные переводы, заявила СГБ 07.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-07T21:23+0400

2022-10-07T21:23+0400

2022-10-07T21:52+0400

грузия

происшествия

новости

шида картли

сгб

грузия против коррупции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23558/54/235585465_0:46:1100:665_1920x0_80_0_0_8a9008b374cc5e98ea0a7ff61aee4bb3.jpg

ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Сотрудники антикоррупционного агентства Службы Госбезопасности Грузии привлекли к уголовной ответственности по обвинению в служебной халатности трех человек – одного действующего и двух бывших директоров Агентства содействия развитию культуры и туризма Горийского муниципалитета (регион Шида Картли).Следствие установило, что, несмотря на персональные обязанности, определенные уставом службы, должностные лица не исполняли их и неэффективно контролировали денежные переводы, осуществляемые от имени организаций.Уголовное дело возбуждено по статье "служебная халатность", что карается штрафом или лишением свободы сроком до 3 лет.По информации СГБ, бухгалтер уже задержан.Тбилисский городской суд рассматривает дело, касающееся обвинения в "Присвоении или растрате, совершенных с использованием служебного положения, в крупном размере" по существу. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 11 лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.Дело расследует антикоррупционное агентство Службы Госбезопасности Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

шида картли

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, шида картли, сгб, грузия против коррупции