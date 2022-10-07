https://sputnik-georgia.ru/20221007/deputatu-ot-natsdvizheniya-predyavili-obvineniya-za-izbienie-zheny-271141425.html

Депутату от "Нацдвижения" предъявили обвинение в избиении жены

Депутату от "Нацдвижения" предъявили обвинение в избиении жены

В полицию с жалобой обратилась сама супруга Горозия, которая обвинила в семейном насилии мужа и сына 07.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-07T15:22+0400

2022-10-07T15:22+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила члену сакребуло (совещательной орган) района Мартвили и главе местной организации крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Заалу Горозия обвинение в насилии над супругой.По данным следствия, инцидент произошел 5 октября в городе Мартвили на почве словесной перепалки. Женщина получила легкие телесные повреждения.Полиция задержала обвиняемого в тот же день.Депутату предъявлены обвинения по статье "Насилие, совершенное в отношение члена семьи", что наказывается общественно полезным трудом на срок от восьмидесяти до ста пятидесяти часов, либо лишением свободы на срок до двух лет с ограничением прав, связанных с оружием или без такового.Прокуратура намерена ходатайствовать на суде о помещении Горозия под арест на время следствия. Расследование уголовного дела продолжается.По данным СМИ, в полицию с жалобой обратилась сама супруга Горозия Ольга Чурканова. С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств женщин на почве семейных конфликтов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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