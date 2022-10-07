https://sputnik-georgia.ru/20221007/festival-gruzinskogo-vina-2022-proydet-v-tbilisi-270812904.html
"Фестиваль грузинского вина 2022" пройдет в Тбилиси
"Фестиваль грузинского вина 2022" пройдет в Тбилиси
На праздник приглашаются любители вина, театра и музыки 07.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-07T08:32+0400
2022-10-07T08:32+0400
2022-10-07T08:32+0400
вино и виноделие грузии
грузинское вино
грузинское вино
тбилиси
грузия
культура
новости
анонсы
виноделие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/1c/249559073_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_6ca16c2272e2bb90c3f73187284a3c24.jpg
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Четвертый по счету "Фестиваль грузинского вина 2022" пройдет в Тбилиси 8 октября, говорится в сообщении организаторов."Традиционно в этот день грузинские вкусы, голоса и многообразная развлекательная программа объединят в одном пространстве местных и иностранных гостей", – обещают организаторы.На фестивале можно будет посетить ярмарку и дегустацию вина. Малые, средние и большие винодельни предложат гостям свои уникальные вина. Помимо этого, на фестивале также будет представлена различная грузинская традиционная продукция – хлеб, чурчхела, сыр, мед и многое другое.В развлекательной части программы ожидаются спектакли тбилисского Театра движения Кахи Бакурадзе. Можно будет послушать и грузинский фольклор. Кульминацией вечера станет концерт грузинского бенда.Мероприятия начнутся с 12:00 и продлятся до 19:00. Посещение фестиваля свободное. Локация – улица Сиони (Шардени).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/1c/249559073_0:0:1707:1280_1920x0_80_0_0_fef926ee92f0f883762666558d3838d3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вино и виноделие грузии, грузинское вино, грузинское вино, тбилиси, грузия, культура, новости, анонсы , виноделие
вино и виноделие грузии, грузинское вино, грузинское вино, тбилиси, грузия, культура, новости, анонсы , виноделие
"Фестиваль грузинского вина 2022" пройдет в Тбилиси
На праздник приглашаются любители вина, театра и музыки
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Четвертый по счету "Фестиваль грузинского вина 2022" пройдет в Тбилиси 8 октября, говорится в сообщении организаторов.
"Традиционно в этот день грузинские вкусы, голоса и многообразная развлекательная программа объединят в одном пространстве местных и иностранных гостей", – обещают организаторы.
На фестивале можно будет посетить ярмарку и дегустацию вина. Малые, средние и большие винодельни предложат гостям свои уникальные вина. Помимо этого, на фестивале также будет представлена различная грузинская традиционная продукция – хлеб, чурчхела, сыр, мед и многое другое.
В развлекательной части программы ожидаются спектакли тбилисского Театра движения Кахи Бакурадзе. Можно будет послушать и грузинский фольклор. Кульминацией вечера станет концерт грузинского бенда.
Мероприятия начнутся с 12:00 и продлятся до 19:00. Посещение фестиваля свободное. Локация – улица Сиони (Шардени).