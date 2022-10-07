Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221007/festival-gruzinskogo-vina-2022-proydet-v-tbilisi-270812904.html
"Фестиваль грузинского вина 2022" пройдет в Тбилиси
"Фестиваль грузинского вина 2022" пройдет в Тбилиси
На праздник приглашаются любители вина, театра и музыки 07.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-07T08:32+0400
2022-10-07T08:32+0400
вино и виноделие грузии
грузинское вино
грузинское вино
тбилиси
грузия
культура
новости
анонсы
виноделие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/1c/249559073_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_6ca16c2272e2bb90c3f73187284a3c24.jpg
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Четвертый по счету "Фестиваль грузинского вина 2022" пройдет в Тбилиси 8 октября, говорится в сообщении организаторов."Традиционно в этот день грузинские вкусы, голоса и многообразная развлекательная программа объединят в одном пространстве местных и иностранных гостей", – обещают организаторы.На фестивале можно будет посетить ярмарку и дегустацию вина. Малые, средние и большие винодельни предложат гостям свои уникальные вина. Помимо этого, на фестивале также будет представлена различная грузинская традиционная продукция – хлеб, чурчхела, сыр, мед и многое другое.В развлекательной части программы ожидаются спектакли тбилисского Театра движения Кахи Бакурадзе. Можно будет послушать и грузинский фольклор. Кульминацией вечера станет концерт грузинского бенда.Мероприятия начнутся с 12:00 и продлятся до 19:00. Посещение фестиваля свободное. Локация – улица Сиони (Шардени).Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/1c/249559073_0:0:1707:1280_1920x0_80_0_0_fef926ee92f0f883762666558d3838d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
вино и виноделие грузии, грузинское вино, грузинское вино, тбилиси, грузия, культура, новости, анонсы , виноделие
вино и виноделие грузии, грузинское вино, грузинское вино, тбилиси, грузия, культура, новости, анонсы , виноделие

"Фестиваль грузинского вина 2022" пройдет в Тбилиси

08:32 07.10.2022
© Pixabay / congerdesignБокалы с красным вином, архивное фото
Бокалы с красным вином, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2022
© Pixabay / congerdesign
Подписаться на
НовостиTelegram
На праздник приглашаются любители вина, театра и музыки
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Четвертый по счету "Фестиваль грузинского вина 2022" пройдет в Тбилиси 8 октября, говорится в сообщении организаторов.
"Традиционно в этот день грузинские вкусы, голоса и многообразная развлекательная программа объединят в одном пространстве местных и иностранных гостей", – обещают организаторы.
На фестивале можно будет посетить ярмарку и дегустацию вина. Малые, средние и большие винодельни предложат гостям свои уникальные вина. Помимо этого, на фестивале также будет представлена различная грузинская традиционная продукция – хлеб, чурчхела, сыр, мед и многое другое.
В развлекательной части программы ожидаются спектакли тбилисского Театра движения Кахи Бакурадзе. Можно будет послушать и грузинский фольклор. Кульминацией вечера станет концерт грузинского бенда.
Мероприятия начнутся с 12:00 и продлятся до 19:00. Посещение фестиваля свободное. Локация – улица Сиони (Шардени).
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0