https://sputnik-georgia.ru/20221007/festival-gruzinskogo-vina-2022-proydet-v-tbilisi-270812904.html

"Фестиваль грузинского вина 2022" пройдет в Тбилиси

"Фестиваль грузинского вина 2022" пройдет в Тбилиси

На праздник приглашаются любители вина, театра и музыки 07.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-07T08:32+0400

2022-10-07T08:32+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Четвертый по счету "Фестиваль грузинского вина 2022" пройдет в Тбилиси 8 октября, говорится в сообщении организаторов."Традиционно в этот день грузинские вкусы, голоса и многообразная развлекательная программа объединят в одном пространстве местных и иностранных гостей", – обещают организаторы.На фестивале можно будет посетить ярмарку и дегустацию вина. Малые, средние и большие винодельни предложат гостям свои уникальные вина. Помимо этого, на фестивале также будет представлена различная грузинская традиционная продукция – хлеб, чурчхела, сыр, мед и многое другое.В развлекательной части программы ожидаются спектакли тбилисского Театра движения Кахи Бакурадзе. Можно будет послушать и грузинский фольклор. Кульминацией вечера станет концерт грузинского бенда.Мероприятия начнутся с 12:00 и продлятся до 19:00. Посещение фестиваля свободное. Локация – улица Сиони (Шардени).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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вино и виноделие грузии, грузинское вино, грузинское вино, тбилиси, грузия, культура, новости, анонсы , виноделие