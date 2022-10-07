https://sputnik-georgia.ru/20221007/festival-iskusstva-imeni-meraba-berdzenishvili-zolotaya-muza-proydet-v-gruzii-271132513.html
Фестиваль искусства имени Мераба Бердзенишвили "Золотая муза" пройдет в Грузии
Фестиваль искусства имени Мераба Бердзенишвили "Золотая муза" пройдет в Грузии
Фестиваль был основан в 2015 году по желанию и рекомендации самого маэстро 07.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-07T12:00+0400
2022-10-07T12:00+0400
2022-10-07T12:00+0400
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Восьмой по счету Международный фестиваль-конкурс искусства имени известного грузинского скульптора Мераба Бердзенишвили "Золотая муза" пройдет в Тбилиси 22-23 октября, говорится в сообщении организаторов.Принять участие в конкурсе могут представители различных музыкальных, художественных студий, вокалисты, инструменталисты и индивидуальные исполнители.Конкурсантов ожидает три категории: эстрадное направление, классическое направление и живопись. Выявлять победителей, которым потом представится возможность принять участие в международных конкурсах с полным финансированием, будет компетентное жюри. Всем участникам конкурса будет вручен международный диплом. Регистрация для участия проходит до 15 октября.Фестиваль был основан в 2015 году по желанию и рекомендации маэстро Мераба Бердзенишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, мераб бердзенишвили, тбилиси, грузия, новости, анонсы
культура, мераб бердзенишвили, тбилиси, грузия, новости, анонсы
Фестиваль искусства имени Мераба Бердзенишвили "Золотая муза" пройдет в Грузии
Фестиваль был основан в 2015 году по желанию и рекомендации самого маэстро
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Восьмой по счету Международный фестиваль-конкурс искусства имени известного грузинского скульптора Мераба Бердзенишвили "Золотая муза" пройдет в Тбилиси 22-23 октября, говорится в сообщении организаторов.
Принять участие в конкурсе могут представители различных музыкальных, художественных студий, вокалисты, инструменталисты и индивидуальные исполнители.
Конкурсантов ожидает три категории: эстрадное направление, классическое направление и живопись.
Выявлять победителей, которым потом представится возможность принять участие в международных конкурсах с полным финансированием, будет компетентное жюри. Всем участникам конкурса будет вручен международный диплом. Регистрация для участия проходит до 15 октября.
Фестиваль был основан в 2015 году по желанию и рекомендации маэстро Мераба Бердзенишвили.