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Фролов рассказал, к чему приведет США сокращение добычи нефти странами ОПЕК+
Фролов рассказал, к чему приведет США сокращение добычи нефти странами ОПЕК+
Страны ОПЕК+, в число которых входит и Россия, договорились снизить квоты на добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки 07.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-07T13:27+0400
2022-10-07T13:27+0400
2022-10-07T13:57+0400
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Это решение отвечает интересам стран-участниц организации, но при этом вызовет серьезные проблемы в США, рассказал в интервью "Sputnik на русском" заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Чем вызвано решение ОПЕК+? Как ошибочная политика США привела страну к глубокому экономическому кризису? Зачем ЕС на самом деле ввел потолок цен на российскую нефть? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, опек, видео
мультимедиа, видео, опек, видео
Фролов рассказал, к чему приведет США сокращение добычи нефти странами ОПЕК+
13:27 07.10.2022 (обновлено: 13:57 07.10.2022)
Страны ОПЕК+, в число которых входит и Россия, договорились снизить квоты на добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки
Это решение отвечает интересам стран-участниц организации, но при этом вызовет серьезные проблемы в США, рассказал в интервью "Sputnik на русском" заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Чем вызвано решение ОПЕК+? Как ошибочная политика США привела страну к глубокому экономическому кризису? Зачем ЕС на самом деле ввел потолок цен на российскую нефть?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.