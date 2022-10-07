https://sputnik-georgia.ru/20221007/frolov-rasskazal-k-chemu-privedet-ssha-sokraschenie-dobychi-nefti-stranami-opek-271126019.html

Фролов рассказал, к чему приведет США сокращение добычи нефти странами ОПЕК+

Фролов рассказал, к чему приведет США сокращение добычи нефти странами ОПЕК+

Страны ОПЕК+, в число которых входит и Россия, договорились снизить квоты на добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки 07.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-07T13:27+0400

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Это решение отвечает интересам стран-участниц организации, но при этом вызовет серьезные проблемы в США, рассказал в интервью "Sputnik на русском" заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Чем вызвано решение ОПЕК+? Как ошибочная политика США привела страну к глубокому экономическому кризису? Зачем ЕС на самом деле ввел потолок цен на российскую нефть? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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