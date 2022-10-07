https://sputnik-georgia.ru/20221007/glava-minzdrava-gruzii-obeschaet-iskorenit-praktiku-100-pribyli-ot-lekarstv-271131868.html

Глава Минздрава Грузии обещает искоренить практику 100% прибыли от лекарств

Глава Минздрава Грузии обещает искоренить практику 100% прибыли от лекарств

До сих пор у фармкомпаний не было никаких ограничений, и они могли поставить любую цену на лекарства 07.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-07T11:40+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Минздрав Грузии установит верхний предел цен на все медикаменты, продаваемые в стране, соответственно, возможности 500% и 100% прибыли от лекарств больше не будет, заявил глава ведомства Зураб Азарашвили.С 2023 года Минздрав страны планирует внедрить референтное ценообразование. Реформа направлена на то, чтобы снизить цены на медикаменты. По словам Азарашвили, благодаря реформе цены на лекарства станут справедливыми.До сих пор у фармкомпаний не было никаких ограничений, и они могли поставить любую цену на лекарства. И, как отметил министр, цены на медикаменты определялись по тому, каким был спрос.Министр отметил, что благодаря открытию грузинского фармрынка для Турции, появились дешевые конкуренты аналогичных лекарств. По словам министра, в Турции строгие правила на регулирование цен."Сейчас, исходя из того, что появился довольно дешевый конкурент, они вынуждены понизить цены на те медикаменты, которые в течение многих лет продавали значительно дороже", – подчеркнул Азарашвили.Министр пояснил, что референтные цены коснутся и лекарств из Турции, и в целом всех лекарств, которые будут продаваться в Грузии."Правда, не будет больше возможности ставить 500% и 100% маржу, как могли делать это до этого. Полностью будут соблюдены права потребителей", – пообещал Азарашвили.Согласно реформе, государство установит верхний предел цен – за какую цену надо будет продавать лекарства и осуществлять их импорт. На первом этапе референтные цены распространяются на такие лекарства, которые финансируются государством – это хронические и онкологические лечебные препараты. Однако в дальнейшем список будет увеличен.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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