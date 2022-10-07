https://sputnik-georgia.ru/20221007/gruziya-gotova-stat-ploschadkoy-dlya-mirnogo-dialoga-mezhdu-armeniey-i-azerbaydzhanom-271136112.html

Грузия готова стать площадкой для мирного диалога между Арменией и Азербайджаном

Грузия готова стать площадкой для мирного диалога между Арменией и Азербайджаном

Приоритет номер один для Грузии – гарантированные мир и безопасность в регионе, отметил политик 07.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-07T14:24+0400

2022-10-07T14:24+0400

2022-10-07T14:24+0400

политика

новости

грузия

ираклий гарибашвили

илья дарчиашвили

армения

азербайджан

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/04/265723399_0:0:1401:789_1920x0_80_0_0_fa47e451e63c7b616c52123dca2ceb4d.jpg

ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Грузия всегда готова стать площадкой для переговоров, посредством которой Азербайджан и Армения смогут вести мирный и спокойный диалог, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.Как отметил дипломат, приоритет номер один для Грузии – гарантированные мир и безопасность в регионе.Глава МИД Грузии напомнил, что в прошлом году при активном участии премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили удалось достичь конкретных ощутимых результатов.А всего несколько месяцев назад, в июле, Грузия принимала министров иностранных дел Армении и Азербайджана, что, по словам Дарчиашвили, также является примером того, что к Грузии есть особое доверие."И в будущем мы всегда готовы, чтобы Грузия, Тбилиси было местом, где наши южные соседи смогут вести мирный и спокойный диалог для того, чтобы от этих переговоров они смогли получить конкретные результаты и установить мир и стабильность в регионе", – отметил Дарчиашвили.Предложение, которое было сделано в адрес соседей, остается в силе, подчеркнул глава МИД Грузии."Всегда, в любое время, в удобное для них время и место, мы готовы принять наших соседей в нашей стране, и если будет необходимо, помочь усилить диалог и углубить этот процесс, чтобы достичь мира в регионе", – отметил Дарчиашвили.В декабре прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил соседям создание региональной платформы неформального диалога, в которой примут участие Армения, Азербайджан и Грузия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

азербайджан

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, илья дарчиашвили, армения, азербайджан, тбилиси