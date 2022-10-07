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Грузия готова стать площадкой для мирного диалога между Арменией и Азербайджаном
Грузия готова стать площадкой для мирного диалога между Арменией и Азербайджаном
Приоритет номер один для Грузии – гарантированные мир и безопасность в регионе, отметил политик 07.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-07T14:24+0400
2022-10-07T14:24+0400
2022-10-07T14:24+0400
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Грузия всегда готова стать площадкой для переговоров, посредством которой Азербайджан и Армения смогут вести мирный и спокойный диалог, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.Как отметил дипломат, приоритет номер один для Грузии – гарантированные мир и безопасность в регионе.Глава МИД Грузии напомнил, что в прошлом году при активном участии премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили удалось достичь конкретных ощутимых результатов.А всего несколько месяцев назад, в июле, Грузия принимала министров иностранных дел Армении и Азербайджана, что, по словам Дарчиашвили, также является примером того, что к Грузии есть особое доверие."И в будущем мы всегда готовы, чтобы Грузия, Тбилиси было местом, где наши южные соседи смогут вести мирный и спокойный диалог для того, чтобы от этих переговоров они смогли получить конкретные результаты и установить мир и стабильность в регионе", – отметил Дарчиашвили.Предложение, которое было сделано в адрес соседей, остается в силе, подчеркнул глава МИД Грузии."Всегда, в любое время, в удобное для них время и место, мы готовы принять наших соседей в нашей стране, и если будет необходимо, помочь усилить диалог и углубить этот процесс, чтобы достичь мира в регионе", – отметил Дарчиашвили.В декабре прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил соседям создание региональной платформы неформального диалога, в которой примут участие Армения, Азербайджан и Грузия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, илья дарчиашвили, армения, азербайджан, тбилиси
Грузия готова стать площадкой для мирного диалога между Арменией и Азербайджаном
Приоритет номер один для Грузии – гарантированные мир и безопасность в регионе, отметил политик
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Грузия всегда готова стать площадкой для переговоров, посредством которой Азербайджан и Армения смогут вести мирный и спокойный диалог, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.
Как отметил дипломат, приоритет номер один для Грузии – гарантированные мир и безопасность в регионе.
"Именно исходя из этой цели наша страна всегда старалась выполнить роль посредника между нашими южными друзьями. Этот процесс безусловно продолжится, – заявил Дарчиашвили.
Глава МИД Грузии напомнил, что в прошлом году при активном участии премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили удалось достичь конкретных ощутимых результатов.
А всего несколько месяцев назад, в июле, Грузия принимала министров иностранных дел Армении и Азербайджана, что, по словам Дарчиашвили, также является примером того, что к Грузии есть особое доверие.
"И в будущем мы всегда готовы, чтобы Грузия, Тбилиси было местом, где наши южные соседи смогут вести мирный и спокойный диалог для того, чтобы от этих переговоров они смогли получить конкретные результаты и установить мир и стабильность в регионе", – отметил Дарчиашвили.
Предложение, которое было сделано в адрес соседей, остается в силе, подчеркнул глава МИД Грузии.
"Всегда, в любое время, в удобное для них время и место, мы готовы принять наших соседей в нашей стране, и если будет необходимо, помочь усилить диалог и углубить этот процесс, чтобы достичь мира в регионе", – отметил Дарчиашвили.
В декабре прошлого года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства". Премьер предложил соседям создание региональной платформы неформального диалога, в которой примут участие Армения, Азербайджан и Грузия.