https://sputnik-georgia.ru/20221007/keti-topuriya-priznalas-chto-u-ee-docheri-neprostye-otnosheniya-s-otchimom--video-271134292.html

Кети Топурия призналась, что у ее дочери непростые отношения с отчимом – ВИДЕО

Кети Топурия призналась, что у ее дочери непростые отношения с отчимом – ВИДЕО

Оказывается, девочка не так сразу приняла нового мужа своей звездной мамы 07.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-07T14:00+0400

2022-10-07T14:00+0400

2022-10-07T14:00+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Певица Кети Топурия призналась, что у ее семилетней дочери Оливии непростые отношения с отчимом – девочка не сразу приняла нового избранника мамы.О кризисе семилетнего возраста и о том, как подготовить ребенка к тому, что у мамы изменения в личной жизни, и в их семье появляется отчим, 36-летняя солистка группы "А’Студио" рассказала в YouTube-шоу Натальи Подольской "Ваша Наташа".Оливия – дочь Кети от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом. Через пару лет брак Топурия и Гейхмана распался. И в 2020 году певица вышла замуж за Льва Деньгова, от которого через год родила Оливии братика Адама. И, по словам Кети, дочь не сразу приняла ее нового избранника в качестве отчима."Начались проблемы. Например, мы сидим, а ей замечание делают. Мы не называем Льва отчимом. Когда она спросила, а кто это, мы ответили, что это твой большой друг, твоя семья. Так вот, она не воспринимала его вообще! "Пусть мне мама скажет!" – рассказала Топурия. Кети вспомнила, что ей было нелегко объяснить Оливии, почему она обязана слушаться чужого для нее человека: "Была мама, была дочка, и появляется третий человек, с которым надо маму делить!"По признанию знаменитости, ревность прошла через некоторое время. И большая заслуга в этом именно Льва Деньгова."Ему огромное спасибо! Он такой мудрый человек, и все так сделал, чтобы не было каких-то болезненных моментов. Они были в основном у меня. В какой-то ситуации я бы уже давно все разрешила, но здесь мне нужно было как раз не вмешиваться, потому что они должны сами наладить свои отношения", – сказала Кети.Вскоре кризис прошел, и в данное время у ее дочери и супруга большая любовь и взаимопонимание: "Она намного больше его слушается, чем меня. Он нашел к ней подход. Он разговаривал с ней как со взрослой: "Ты знаешь, Оливия, ты можешь вот это и вот это, а вот это ты не можешь со мной". Она всегда конечно же пробовала, прощупывала, она очень у нас хитренькая".При этом, несмотря на возникшее взаимопонимание с отчимом, родного папу Оливии он, увы, не заменил. Девочка всегда с ним на связи, а когда папы нет рядом – говорит, что скучает по нему. "Ей хочется и там, и тут, и она разрывается", – призналась солистка "А’Студио".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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шоу-бизнес, шоу, кети топурия, наталья подольская, общество, грузия, новости