https://sputnik-georgia.ru/20221007/lavrov-o-tom-kak-rf-budet-podderzhivat-sootechestvennikov-za-rubezhom-v-usloviyakh-sanktsiy-271156734.html

Лавров о том, как РФ будет поддерживать соотечественников за рубежом в условиях санкций

Лавров о том, как РФ будет поддерживать соотечественников за рубежом в условиях санкций

Глава МИД России Сергей Лавров провел заседание Комиссии Генерального совета партии "Единая Россия" 07.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-07T16:28+0400

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сергей лавров

антироссийские санкции

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Как санкции Запада осложняют международное сотрудничество и что Москва будет противопоставлять этому влиянию? Чем Россия может помочь соотечественникам за рубежом и какие шаги для этого уже предпринимаются? Об этом и многом другом смотрите в нашем видео.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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мультимедиа, видео, сергей лавров, антироссийские санкции, видео