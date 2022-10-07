https://sputnik-georgia.ru/20221007/lavrov-o-tom-kak-rf-budet-podderzhivat-sootechestvennikov-za-rubezhom-v-usloviyakh-sanktsiy-271156734.html
Лавров о том, как РФ будет поддерживать соотечественников за рубежом в условиях санкций
Лавров о том, как РФ будет поддерживать соотечественников за рубежом в условиях санкций
Глава МИД России Сергей Лавров провел заседание Комиссии Генерального совета партии "Единая Россия" 07.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-07T16:28+0400
2022-10-07T16:28+0400
2022-10-08T09:37+0400
мультимедиа
видео
сергей лавров
антироссийские санкции
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Как санкции Запада осложняют международное сотрудничество и что Москва будет противопоставлять этому влиянию? Чем Россия может помочь соотечественникам за рубежом и какие шаги для этого уже предпринимаются? Об этом и многом другом смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, сергей лавров, антироссийские санкции, видео
мультимедиа, видео, сергей лавров, антироссийские санкции, видео
Лавров о том, как РФ будет поддерживать соотечественников за рубежом в условиях санкций
16:28 07.10.2022 (обновлено: 09:37 08.10.2022)
Глава МИД России Сергей Лавров провел заседание Комиссии Генерального совета партии "Единая Россия"
Как санкции Запада осложняют международное сотрудничество и что Москва будет противопоставлять этому влиянию? Чем Россия может помочь соотечественникам за рубежом и какие шаги для этого уже предпринимаются?
Об этом и многом другом смотрите в нашем видео.