https://sputnik-georgia.ru/20221007/mezhdunarodnaya-vystavka-obrazovaniya-proydet-v-tbilisi-271135856.html

Международная выставка образования пройдет в Тбилиси

Международная выставка образования пройдет в Тбилиси

На выставке можно будет подыскать себе желаемый университет или программу 07.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-07T15:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Международная выставка образования для тех, кто желает учиться за рубежом, пройдет в столице Грузии 8 октября, говорится на сайте организаторов.На выставке можно будет подыскать себе желаемый университет, оффлайн или онлайн-программы, а также побеседовать с официальными представителями вузов и узнать, что необходимо для поступления, финансирования и другие детали.Организатор мероприятия – образовательный центр LEAF (Liberal Enhanced Arts Foundation).Выставка пройдет с 12:00 до 17:00 в отеле Radisson Blu Hotel. Вход бесплатный, но нужно пройти регистрацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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тбилиси, грузия, новости, общество, образование, образование в грузии