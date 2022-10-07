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Международная выставка образования пройдет в Тбилиси
Международная выставка образования пройдет в Тбилиси
На выставке можно будет подыскать себе желаемый университет или программу 07.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-07T15:01+0400
2022-10-07T15:01+0400
2022-10-07T15:01+0400
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образование в грузии
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Международная выставка образования для тех, кто желает учиться за рубежом, пройдет в столице Грузии 8 октября, говорится на сайте организаторов.На выставке можно будет подыскать себе желаемый университет, оффлайн или онлайн-программы, а также побеседовать с официальными представителями вузов и узнать, что необходимо для поступления, финансирования и другие детали.Организатор мероприятия – образовательный центр LEAF (Liberal Enhanced Arts Foundation).Выставка пройдет с 12:00 до 17:00 в отеле Radisson Blu Hotel. Вход бесплатный, но нужно пройти регистрацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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тбилиси, грузия, новости, общество, образование, образование в грузии
тбилиси, грузия, новости, общество, образование, образование в грузии
Международная выставка образования пройдет в Тбилиси
На выставке можно будет подыскать себе желаемый университет или программу
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik.
Международная выставка образования для тех, кто желает учиться за рубежом, пройдет в столице Грузии 8 октября, говорится на сайте
организаторов.
На выставке можно будет подыскать себе желаемый университет, оффлайн или онлайн-программы, а также побеседовать с официальными представителями вузов и узнать, что необходимо для поступления, финансирования и другие детали.
Среди участников – международная бизнес-школа CBS (Кельн, Германия), Международный университет LCC (Клайпеда, Литва), Университет Дебрецена (Венгрия), Вебстерский университет в Вене, Американский университет в Болгарии, Технологический институт Дандолк (Ирландия), Падуанский университет (Италия) и другие вузы.
Организатор мероприятия – образовательный центр LEAF (Liberal Enhanced Arts Foundation).
Выставка пройдет с 12:00 до 17:00 в отеле Radisson Blu Hotel. Вход бесплатный, но нужно пройти регистрацию.