https://sputnik-georgia.ru/20221007/mukhin-chyu-pozitsiyu-po-ukraine-vyskazal-ilon-mask---video-271125501.html

Мухин: чью позицию по Украине высказал Илон Маск? – видео

Мухин: чью позицию по Украине высказал Илон Маск? – видео

Миллиардер Илон Маск, который не так давно опубликовал серию постов об украинском урегулировании, которые не соответствуют линии США, представляет влиятельную... 07.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-07T09:59+0400

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видео

илон маск

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин. Нужно ли России пытаться влиять на американскую политику через эту "партию мира" в элитах США? Зачем Байден идет на второй срок? Возможна ли гражданская война в США? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, илон маск, видео