https://sputnik-georgia.ru/20221007/mukhin-chyu-pozitsiyu-po-ukraine-vyskazal-ilon-mask---video-271125501.html
Мухин: чью позицию по Украине высказал Илон Маск? – видео
Мухин: чью позицию по Украине высказал Илон Маск? – видео
Миллиардер Илон Маск, который не так давно опубликовал серию постов об украинском урегулировании, которые не соответствуют линии США, представляет влиятельную... 07.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-07T09:59+0400
2022-10-07T09:59+0400
2022-10-07T10:01+0400
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илон маск
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин. Нужно ли России пытаться влиять на американскую политику через эту "партию мира" в элитах США? Зачем Байден идет на второй срок? Возможна ли гражданская война в США? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, илон маск, видео
мультимедиа, видео, илон маск, видео
Мухин: чью позицию по Украине высказал Илон Маск? – видео
09:59 07.10.2022 (обновлено: 10:01 07.10.2022)
Миллиардер Илон Маск, который не так давно опубликовал серию постов об украинском урегулировании, которые не соответствуют линии США, представляет влиятельную часть экономической элиты Америки
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин.
Нужно ли России пытаться влиять на американскую политику через эту "партию мира" в элитах США? Зачем Байден идет на второй срок? Возможна ли гражданская война в США?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.