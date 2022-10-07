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На окраине Тбилиси произошло убийство женщины
На окраине Тбилиси произошло убийство женщины
Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет 07.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-07T22:30+0400
2022-10-07T22:30+0400
2022-10-07T22:37+0400
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новости
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на проспекте Парнаваз мепе в районе Диди Дигоми (окраина Тбилиси) по горячим следам.По информации телеканала "Имеди", злоумышленника удалось задержать на месте происшествия.Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.На месте продолжаются следственные мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, убийство
На окраине Тбилиси произошло убийство женщины
22:30 07.10.2022 (обновлено: 22:37 07.10.2022)
Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на проспекте Парнаваз мепе в районе Диди Дигоми (окраина Тбилиси) по горячим следам.
По информации телеканала "Имеди", злоумышленника удалось задержать на месте происшествия.
Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.
На месте продолжаются следственные мероприятия.