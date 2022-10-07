https://sputnik-georgia.ru/20221007/na-okraine-tbilisi-proizoshlo-ubiystvo-zhenschiny-271152763.html

На окраине Тбилиси произошло убийство женщины

На окраине Тбилиси произошло убийство женщины

Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет 07.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на проспекте Парнаваз мепе в районе Диди Дигоми (окраина Тбилиси) по горячим следам.По информации телеканала "Имеди", злоумышленника удалось задержать на месте происшествия.Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное убийство", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.На месте продолжаются следственные мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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