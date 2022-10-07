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Неформальный саммит глав стран СНГ прошел в Санкт-Петербурге
Неформальный саммит глав стран СНГ прошел в Санкт-Петербурге
На неформальном саммите лидеров СНГ обсуждены вопрос вопросы, связанные с проблемами обеспечения безопасности на пространстве Содружества. 07.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-07T20:21+0400
2022-10-07T20:21+0400
2022-10-07T20:21+0400
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ТБИЛИСИ, 7 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что трагические события на Украине, конфликты между другими странами СНГ требуют выработки эффективных мер по их разрешению.При этом он почеркнул, что должны быть обсуждены и вопросы, связанные с проблемами обеспечения безопасности на пространстве Содружества.Путин назвал неформальный саммит СНГ возможностью сверить часы перед предстоящим на следующей неделе в Астане ежегодным полноформатным заседанием совета глав государств СНГ.Первоочередное внимание на астанинском саммите будет уделено развитию торгово-инвестиционного партнерства и устойчивости экономик, сообщил президент России."Мы, конечно, и на нынешней встрече, и на саммите в Астане уделим первостепенное внимание дальнейшему развитию торгово-инвестиционного партнерства в рамках СНГ, подумаем над тем, как активизировать совместную работу по повышению устойчивости всех наших экономик", - сказал глава российского государства."Очень рад видеть здесь в этом зале лидеров государств, которые в силу огромного количества обстоятельств, исторических причин являются нашими ближайшими друзьями, союзниками, с которыми нас связывают отношения подлинного стратегического партнерства и с которыми мы сообща стремимся выстраивать сотрудничество в духе добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга", - сказал Путин, обращаясь к своим коллегам по СНГ.Президент РФ подчеркнул, что такие неформальные встречи лидеров СНГ в северной столице России становятся доброй традицией и позволяют в спокойной дружеской обстановке обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам.Саммит СНГ уже не в первый раз проходит в неформальной обстановке. Предыдущий раз лидеры государств встречались в 2021 году и тоже в Петербурге.
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в мире, новости, политика, россия, владимир путин, санкт-петербург, снг
в мире, новости, политика, россия, владимир путин, санкт-петербург, снг
Неформальный саммит глав стран СНГ прошел в Санкт-Петербурге
На неформальном саммите лидеров СНГ обсуждены вопрос вопросы, связанные с проблемами обеспечения безопасности на пространстве Содружества.
ТБИЛИСИ, 7 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что трагические события на Украине, конфликты между другими странами СНГ требуют выработки эффективных мер по их разрешению.
"(…) помимо Украины, где происходят действительно трагические события, и между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты, и это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению", - сказал Путин на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге.
При этом он почеркнул, что должны быть обсуждены и вопросы, связанные с проблемами обеспечения безопасности на пространстве Содружества.
Путин назвал неформальный саммит СНГ возможностью сверить часы перед предстоящим на следующей неделе в Астане ежегодным полноформатным заседанием совета глав государств СНГ.
Первоочередное внимание на астанинском саммите будет уделено развитию торгово-инвестиционного партнерства и устойчивости экономик, сообщил президент России.
"Мы, конечно, и на нынешней встрече, и на саммите в Астане уделим первостепенное внимание дальнейшему развитию торгово-инвестиционного партнерства в рамках СНГ, подумаем над тем, как активизировать совместную работу по повышению устойчивости всех наших экономик", - сказал глава российского государства.
Он отметил, что отношения между странами СНГ развиваются в духе подлинного стратегического партнерства.
"Очень рад видеть здесь в этом зале лидеров государств, которые в силу огромного количества обстоятельств, исторических причин являются нашими ближайшими друзьями, союзниками, с которыми нас связывают отношения подлинного стратегического партнерства и с которыми мы сообща стремимся выстраивать сотрудничество в духе добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга", - сказал Путин, обращаясь к своим коллегам по СНГ.
Президент РФ подчеркнул, что такие неформальные встречи лидеров СНГ в северной столице России становятся доброй традицией и позволяют в спокойной дружеской обстановке обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам.
Саммит СНГ уже не в первый раз проходит в неформальной обстановке. Предыдущий раз лидеры государств встречались в 2021 году и тоже в Петербурге.