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Неформальный саммит глав стран СНГ прошел в Санкт-Петербурге

Неформальный саммит глав стран СНГ прошел в Санкт-Петербурге

На неформальном саммите лидеров СНГ обсуждены вопрос вопросы, связанные с проблемами обеспечения безопасности на пространстве Содружества. 07.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-07T20:21+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что трагические события на Украине, конфликты между другими странами СНГ требуют выработки эффективных мер по их разрешению.При этом он почеркнул, что должны быть обсуждены и вопросы, связанные с проблемами обеспечения безопасности на пространстве Содружества.Путин назвал неформальный саммит СНГ возможностью сверить часы перед предстоящим на следующей неделе в Астане ежегодным полноформатным заседанием совета глав государств СНГ.Первоочередное внимание на астанинском саммите будет уделено развитию торгово-инвестиционного партнерства и устойчивости экономик, сообщил президент России."Мы, конечно, и на нынешней встрече, и на саммите в Астане уделим первостепенное внимание дальнейшему развитию торгово-инвестиционного партнерства в рамках СНГ, подумаем над тем, как активизировать совместную работу по повышению устойчивости всех наших экономик", - сказал глава российского государства."Очень рад видеть здесь в этом зале лидеров государств, которые в силу огромного количества обстоятельств, исторических причин являются нашими ближайшими друзьями, союзниками, с которыми нас связывают отношения подлинного стратегического партнерства и с которыми мы сообща стремимся выстраивать сотрудничество в духе добрососедства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга", - сказал Путин, обращаясь к своим коллегам по СНГ.Президент РФ подчеркнул, что такие неформальные встречи лидеров СНГ в северной столице России становятся доброй традицией и позволяют в спокойной дружеской обстановке обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам.Саммит СНГ уже не в первый раз проходит в неформальной обстановке. Предыдущий раз лидеры государств встречались в 2021 году и тоже в Петербурге.

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