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Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира 2022
Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира 2022
Соответствующее объявление в пятницу в Осло сделал Норвежский нобелевский комитет 07.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-07T13:16+0400
2022-10-07T13:16+0400
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Нобелевскую премию мира 2022 получили белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал"* и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод", сообщает Нобелевский комитет.Нобелевской премии мира в 2021 году удостоились российский журналист и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.Десятого октября Нобелевский комитет объявит обладателя премии по экономике.* Организация, признанная иностранным агентом в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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нобелевская премия, нобелевская премия, в мире, новости
нобелевская премия, нобелевская премия, в мире, новости
Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира 2022
13:16 07.10.2022 (обновлено: 13:36 07.10.2022)
Соответствующее объявление в пятницу в Осло сделал Норвежский нобелевский комитет
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Нобелевскую премию мира 2022 получили белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал"* и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод", сообщает Нобелевский комитет.
Нобелевской премии мира в 2021 году удостоились российский журналист и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.
Десятого октября Нобелевский комитет объявит обладателя премии по экономике.
* Организация, признанная иностранным агентом в России.