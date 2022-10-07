https://sputnik-georgia.ru/20221007/obyavleny-laureaty-nobelevskoy-premii-mira-2022-271136954.html

Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира 2022

Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира 2022

Соответствующее объявление в пятницу в Осло сделал Норвежский нобелевский комитет 07.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-07T13:16+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Нобелевскую премию мира 2022 получили белорусский правозащитник Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал"* и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод", сообщает Нобелевский комитет.Нобелевской премии мира в 2021 году удостоились российский журналист и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.Десятого октября Нобелевский комитет объявит обладателя премии по экономике.* Организация, признанная иностранным агентом в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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