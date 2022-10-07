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Пересекать грузино-армянскую границу можно будет быстрее
Пересекать грузино-армянскую границу можно будет быстрее
Благодаря новой инфраструктуре очередей на таможенном пункте станет гораздо меньше 07.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-07T12:42+0400
2022-10-07T12:42+0400
2022-10-07T12:42+0400
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новости
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ниноцминда
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. На таможенно-пропускном пункте Ниноцминда (грузино-армянская граница) открылась новая таможенная инфраструктура, которая позволит ускорить проходимость автотранспорта, сообщает телекомпания "Рустави 2".В частности, для грузовых автомобилей, пассажирских автобусов и микроавтобусов, а также легкового транспорта открыто 11 новых выходов, оснащенных современными системами контроля.На открытии пункта присутствовали представители разных ведомств Грузии, а также делегация из Армении.Помимо прямого автосообщения, Армения использует Грузию в качестве транзита для перевозки грузов в Россию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, ниноцминда, армения
грузия, новости, тбилиси, ниноцминда, армения
Пересекать грузино-армянскую границу можно будет быстрее
Благодаря новой инфраструктуре очередей на таможенном пункте станет гораздо меньше
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik.
На таможенно-пропускном пункте Ниноцминда (грузино-армянская граница) открылась новая таможенная инфраструктура, которая позволит ускорить проходимость автотранспорта, сообщает телекомпания "Рустави 2
".
В частности, для грузовых автомобилей, пассажирских автобусов и микроавтобусов, а также легкового транспорта открыто 11 новых выходов, оснащенных современными системами контроля.
На открытии пункта присутствовали представители разных ведомств Грузии, а также делегация из Армении.
Помимо прямого автосообщения, Армения использует Грузию в качестве транзита для перевозки грузов в Россию.