https://sputnik-georgia.ru/20221007/peresekat-gruzino-armyanskuyu-granitsu-mozhno-budet-bystree--271133325.html

Пересекать грузино-армянскую границу можно будет быстрее

Пересекать грузино-армянскую границу можно будет быстрее

Благодаря новой инфраструктуре очередей на таможенном пункте станет гораздо меньше 07.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-07T12:42+0400

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. На таможенно-пропускном пункте Ниноцминда (грузино-армянская граница) открылась новая таможенная инфраструктура, которая позволит ускорить проходимость автотранспорта, сообщает телекомпания "Рустави 2".В частности, для грузовых автомобилей, пассажирских автобусов и микроавтобусов, а также легкового транспорта открыто 11 новых выходов, оснащенных современными системами контроля.На открытии пункта присутствовали представители разных ведомств Грузии, а также делегация из Армении.Помимо прямого автосообщения, Армения использует Грузию в качестве транзита для перевозки грузов в Россию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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