https://sputnik-georgia.ru/20221007/podachu-elektroenergii-vremenno-ogranichat-chasti-tbilisi-grafik-otklyucheniya-271094883.html

Подачу электроэнергии временно ограничат части Тбилиси: график отключения

Подачу электроэнергии временно ограничат части Тбилиси: график отключения

Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт – после завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится 07.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Подача электроэнергии будет временно ограничена части Тбилиси в связи с проведением неотложных работ, сообщили в компании "Теласи".В частности, в районе Исани с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей II ряда IV микрорайона поселка Варкетили (частично), поселка Аэродрома (частично), поселка Самгори (частично), поселка Восьмого легиона (частично), пр. монаха Габриела Салосского, пр. Царицы Кетеван (частично), ул. Самгорской, Осипа Мандельштама, Александра Цулукидзе, Долабаури, Иорской, Патардзеули, Уджармской, Поракишвили-Сараджишвили, Деспине Геловани, Чрелашвили, Качарава, Этер Какулия, Мхаргрдзели, Хомлели, Джавахетской, Шандора Петефи, Семнадцати Шиндисских Героев, Удзо и Лизы Накашидзе-Болквадзе.В Самгори света с 11:00 до 18:00 не будет у населения "д" улицы Варкетили-3, I, III, IV, VI, VII, VIII, X кварталов Варкетили-3 (частично), Верхнего плато III массива Варкетили, X квартала массива Варкетили (частично), Кахетинского шоссе (частично), Военного поселка (частично), Московского проспекта (частично), ул. Лорткипанидзе (частично), Триалетской, Шуамтис, Джавахетской, Абашвили, Калоубанской, Кахетии, Сацхениси и Эльдара.В Сабуртало сбой в подаче электроснабжения будет с 10:00 до 18:00. Ограничения коснется жителей поселка Вашлиджвари (частично), села Дигоми (частично), III микрорайона Диди Дигоми (частично), ул. Шалвы Нуцубидзе, Интенсификации, Элгуджи Амашукели, Ильи Абуладзе, Мицкевича, Сабурталинской, Саирме, Цагарели, Шмидта и Сулхана Цинцадзе.В Надзаладеви с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей II микрорайона Цотне Дадиани (частично), ул. Цотне Дадиани, Санергис, Сванетии, Цинцадзе, Чичико Бенделиани, Давида Чичинадзе, Имеретинской, Кохреидзе, РионГЭС, Гиоргия Саакадзе, Диди-Джихаиши, Лечхумской, Эроси Манджгаладзе, Нико Мари, Хевсуретской, Хатуны Чичинадзе и Хеви.В Крцаниси с 10:00 до 18:00 ограничения коснутся жителей ул. Горгасали, Бетлемской, Коте Абхази, Шота Нишнианидзе, Орбелиани, Самгебро, Шардена, Ованеса Туманяна и Орпири.Компания "Теласи" приносит извинения абонентам за дискомфорт. После завершения работ энергоснабжение абонентов возобновится.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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теласи, компания "теласи", грузия, новости, общество, тбилиси