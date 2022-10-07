https://sputnik-georgia.ru/20221007/sinoptiki-predupredili-zhiteley-gruzii-ob-ukhudshenii-pogody-271139391.html

Синоптики предупредили жителей Грузии об ухудшении погоды

Синоптики предупредили жителей Грузии об ухудшении погоды

Ожидается сильный ветер западного направления, на море возможен 3-4-балльный шторм 07.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-07T14:42+0400

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восточная грузия

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют ухудшение погоды в стране, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Со второй половины дня 9 октября до 11 октября в Западной Грузии ожидается временами дождь с грозой, в некоторых местах сильный. В Восточной Грузии непогода продлится до 10 октября.Также ожидается сильный ветер западного направления, на море возможен 3-4-балльный шторм.Ожидаемые сильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках, а в горных районах оползневые процессы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, тбилиси, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды