Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221007/sinoptiki-predupredili-zhiteley-gruzii-ob-ukhudshenii-pogody-271139391.html
Синоптики предупредили жителей Грузии об ухудшении погоды
Синоптики предупредили жителей Грузии об ухудшении погоды
Ожидается сильный ветер западного направления, на море возможен 3-4-балльный шторм 07.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-07T14:42+0400
2022-10-07T14:42+0400
погода
грузия
новости
тбилиси
западная грузия
восточная грузия
национальное агентство окружающей среды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259278605_0:126:3069:1852_1920x0_80_0_0_eda3bfcf9686aa260ce807ef31310dc3.jpg
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют ухудшение погоды в стране, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Со второй половины дня 9 октября до 11 октября в Западной Грузии ожидается временами дождь с грозой, в некоторых местах сильный. В Восточной Грузии непогода продлится до 10 октября.Также ожидается сильный ветер западного направления, на море возможен 3-4-балльный шторм.Ожидаемые сильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках, а в горных районах оползневые процессы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
западная грузия
восточная грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259278605_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_d1c6f17a1ef54d796f38e8492213727b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
погода, грузия, новости, тбилиси, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, тбилиси, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды

Синоптики предупредили жителей Грузии об ухудшении погоды

14:42 07.10.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЧерноморское побережье в плохую погоду - вид на город Батуми
Черноморское побережье в плохую погоду - вид на город Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 07.10.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
НовостиTelegram
Ожидается сильный ветер западного направления, на море возможен 3-4-балльный шторм
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют ухудшение погоды в стране, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Со второй половины дня 9 октября до 11 октября в Западной Грузии ожидается временами дождь с грозой, в некоторых местах сильный. В Восточной Грузии непогода продлится до 10 октября.
Также ожидается сильный ветер западного направления, на море возможен 3-4-балльный шторм.
Ожидаемые сильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках, а в горных районах оползневые процессы.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0