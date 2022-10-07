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Синоптики предупредили жителей Грузии об ухудшении погоды
Синоптики предупредили жителей Грузии об ухудшении погоды
Ожидается сильный ветер западного направления, на море возможен 3-4-балльный шторм 07.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-07T14:42+0400
2022-10-07T14:42+0400
2022-10-07T14:42+0400
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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют ухудшение погоды в стране, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Со второй половины дня 9 октября до 11 октября в Западной Грузии ожидается временами дождь с грозой, в некоторых местах сильный. В Восточной Грузии непогода продлится до 10 октября.Также ожидается сильный ветер западного направления, на море возможен 3-4-балльный шторм.Ожидаемые сильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках, а в горных районах оползневые процессы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, тбилиси, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, тбилиси, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды
Синоптики предупредили жителей Грузии об ухудшении погоды
Ожидается сильный ветер западного направления, на море возможен 3-4-балльный шторм
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют ухудшение погоды в стране, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Со второй половины дня 9 октября до 11 октября в Западной Грузии ожидается временами дождь с грозой, в некоторых местах сильный. В Восточной Грузии непогода продлится до 10 октября.
Также ожидается сильный ветер западного направления, на море возможен 3-4-балльный шторм.
Ожидаемые сильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках, а в горных районах оползневые процессы.