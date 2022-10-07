https://sputnik-georgia.ru/20221007/sukkot-2022-traditsii-i-obychai-evreyskogo-prazdnika-shalashey-271113756.html

Суккот 2022: традиции и обычаи еврейского "Праздника шалашей"

Суккот 2022: традиции и обычаи еврейского "Праздника шалашей"

Суккот или "Праздник шалашей" по еврейскому календарю начинается на 15-й день нового года и длится семь дней 07.10.2022, Sputnik Грузия

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справки

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В 2022-м еврейский "Праздник шалашей" начнут праздновать 9 октября с заходом солнца.Суккот установили в память о 40-летнем странствовании еврейского народа по пустыне на пути из Египта на Землю обетованную.Как отмечают еврейский "Праздник шалашей", о традициях и обычаях Суккот читайте в Sputnik Грузия.Еврейский "Праздник шалашей"Суккот по закону Торы – один из трех основных еврейских праздников в году, который евреи должны широко отмечать, собравшись в Иерусалиме.В Торе особо выделен завет сидеть в шалаше – "суке", поэтому праздник назвали "Суккот", что в переводе с иврита означает "шалаши".Заповедь находиться во временных постройках, в которых обычно живут кочевники в пустыне, объясняют по-разному.Считается, что евреи, ставя шалаш около дома, присоединяются к тем, кто скитался сорок лет по пустыне 33 столетия назад, и, добравшись до Земли обетованной, обрабатывал ее и радовался плодам, которые она дарила.Объясняют заповедь и тем, что человек, даже будучи богатым, не должен забывать о бедности.Празднику Суккот предшествуют самый важный в году день – Йом Киппур или еврейский Судный день (в 2022-м отметили 5 октября), в который евреям прощаются все грехи, что служит поводом для веселья.Мудрецы считают, что "Праздник шалашей" указывает на важность сохранения веры в божественную сущность, которая оберегает от всех бед.Поэтому во время Суккот, по традиции, благоговейно благодарят Господа за благополучно выращенный и собранный урожай и дары природы.Традиции и обычаиВсе дни праздника Суккот по традиции живут в шалашах – устраивают праздничные застолья, встречают гостей, веселятся, танцуют и даже спят. Поэтому в "Праздник шалашей" временные постройки можно увидеть почти везде – на балконах, верандах, во дворах, на автомобильных стоянках и так далее.Этот обычай еврейскому народу напоминает о жизни далеких предков в Синайской пустыне, а также о том, что многого можно добиться, если держаться вместе. От выполнения данного предписания освобождаются больные, путешественники и женщины.Временные жилища по традиции изнутри украшают букетами из цитрона, пальмовой ветви, речной ивы и мирта – они символизируют единство еврейского народа.Работать в первый и последний дни еврейского "Праздника шалашей" запрещается. Важная традиция Суккот – чтение Моисеевых Законов. Также есть обычай угощать бедных студентов, изучающих Тору."Вознесение лулава" – еще одна древняя традиция, особый ритуал, во время которого поднимают и говорят благословения четырем видам растений: этрогу (цитрон), лулаву (ветвь финиковой пальмы), адасу (ветвь мирта) и араву (ветвь ивы).По обычаю, каждое из этих растений соответствует определенному типу еврейского народа, а вместе – символизируют единство нации. Этот обряд совершают во все дни Суккот, кроме субботы.Как празднуютВ канун первого дня праздника Суккот перед заходом солнца по традиции произносят благодарственное благословение и зажигают праздничные свечи.После праздничной вечерней службы в синагоге возвращаются домой, и глава семьи по традиции совершает "кидуш" (еврейский обряд освящения, производимый над бокалом вина).Суккот не проходит без пышной трапезы, как и большая часть других еврейских торжеств. Первый вечер "Праздника шалашей" начинают с благословения на хлеб, перед которым проводят обряд омовения рук.Трапезу начинают с халы (еврейский праздничный хлеб), вина и меда – главных праздничных блюд. В Суккот есть обычай обмакивать кусочек хлеба в мед, как в еврейский Новый год (Рош а-Шана), а не в соль, как это делают в течение всего года.Плетеная хала с медом – символ достатка и благополучной жизни на весь предстоящий год. Затем, по обычаю, пьют вино, благословляя Бога, заповедовавшего жить в сукке и давшего возможность дожить до сегодняшнего дня.Суккот – праздник сбора урожая, поэтому есть обычай подавать на праздничный стол плоды нового урожая и приготовленные из них блюда.По обычаю, праздничную трапезу завершают благодарностью Богу за еду, за праздник, за Иерусалим, за Землю Израиля и все хорошее, что имеют в жизни.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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