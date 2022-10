https://sputnik-georgia.ru/20221007/v-gruzii-vpervye-vystupit-izvestnyy-norvezhskiy-duet-ryksopp-271142056.html

В Грузии впервые выступит известный норвежский дуэт Röyksopp

В Грузии впервые выступит известный норвежский дуэт Röyksopp

07.10.2022

2022-10-07T16:27+0400

2022-10-07T16:27+0400

2022-10-07T16:27+0400

ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Популярный норвежский дуэт Röyksopp, который исполняет электронную музыку, впервые выступит в Тбилиси на сцене клуба MONO HALL 12 ноября, сообщают организаторы.Röyksopp — дуэт из Тромсё. В него входят два норвежца — Торбьёрн Брундтланд и Свейн Берге. Коллектив успешно делится своим творчеством со слушателями уже 24 года и имеет огромную аудиторию по всему миру. "Группа дважды номинировалась на премию "Грэмми", а их музыка на протяжении всей их карьеры возглавляла чарты во многих странах", - говорится в анонсе концерта.Официально группа была создана в 1998 году, но их дебютный альбом "Melody A. M." вышел в 2001 году. Тогда же Röyksopp отправился в турне с Basement Jaxx и Moby. С появлением нескольких экспериментально-графических видео популярность альбома пошла вверх. В 2002 году Röyksopp со своим инфографическим видео Remind Me получили награду MTV Europe Music Awards за лучшее видео. А самый первый сингл Röyksopp, So Easy, стал популярным в Великобритании после того, как компания T-Mobile использовала его в своем рекламном ролике. Для исполнения женской вокальной партии дуэт часто приглашает вокалисток. Среди них - солистка популярной шведской группы The Knife Карин Дрейер Андерссон (сценический псевдоним Fever Ray), Робин Мириам Карлссон и Сюзанна Сандфор. Известность Röyksopp за океаном начала расти после того, как их трек Follow My Ruin был включен в саундтрек к игре FIFA 06. Помимо этого, трек It’s What I Want из альбома Junior можно услышать уже в FIFA 10, трек "Röyksopp Forever" используется в трейлере игры Assassin’s Creed: Brotherhood, трек "Vision One" присутствует в игре LittleBigPlanet.Творчество Röyksopp полно экспериментов и представляет собой сплав разных интересных жанров электронной музыки. "В их музыке вы услышите синтез хауса и синти-попа, а также чилл, даунтемпо и эмбиент. Выступления Röyksopp всегда отличаются особым энергетическим зарядом и обилием визуальных элементов. И если вы хотя бы раз были на их концерте, то никогда не забудете тех эмоций", - говорят организаторы выступления коллектива в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

