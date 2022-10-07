https://sputnik-georgia.ru/20221007/v-ssha-obsuzhdayut-obezglavlivayuschiy-udar-po-kremlyu-271148484.html

В США обсуждают "обезглавливающий удар по Кремлю"

В США обсуждают "обезглавливающий удар по Кремлю"

Популярный американский журнал Newsweek считает слишком осторожной политику вашингтонского режима на Украине 07.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-07T18:46+0400

2022-10-07T18:46+0400

2022-10-07T18:46+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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Журналисты издания нашли американских военных и разведчиков в высоких чинах, категорически недовольных вялостью Байдена, и раскрутили их на интервью на условиях анонимности, пишет обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова.Выяснилось много интересного. Оказывается, далеко не все военные согласны с тем, что Байден пытается "сдерживать" Россию исключительно неядерными средствами. Собеседники журнала считают, что это все слишком тонко и не сработает. Надо вместо этого, полагают они, "стукнуть молотком". В смысле, по нам стукнуть. По русским.Что в этом плане уже сделано? Американские подлодки еще в марте отправились на европейский театр. Их стратегические ракеты с ядерными боеголовками способны обеспечить "глубокое проникновение на территорию России". Переправлены в Британию и ядерные бомбардировщики. Специально проводятся учения, чтобы проверить, как старички Б-52 держатся в воздухе.Что касается неядерных средств "сдерживания", то тут в работе у американцев, оказывается, полный ассортимент. Спасибо за откровенность. Тут и обычное вооружение, которым накачивают Украину. Тут и "специальные операции", то есть американцы прямо признают свое авторство всех тех диверсий и терактов, которые мы привыкли списывать на Киев. Кибератаки — ну это мы видели уже не раз, многие сайты "ложились" с начала спецоперации. Военные действия в космосе — пока они ограничиваются передачей ВСУ разведданных с американских спутников.После таких заявлений от высокопоставленных американских военных любые сравнения с Карибским кризисом кажутся просто ерундой. Похоже, мы давно уже оставили этот кризис позади. Никогда во время холодной войны американцы не позволяли себе так нагло заявлять о подготовке убийства лидера Советского Союза.Сама по себе тема эта не новая. Она регулярно всплывает из бездн американского подсознания. "Все наши беды, мол, от Влада Путина, надо уже что-то с этим сделать". Ну действительно. Злочинный Влад мало того что крошит американцев на Украине, он еще и коварнейшим образом переписывает ценники на еду, бензин, недвигу. Подкручивает в ночи индекс Доу-Джонса, чтобы тот наутро упал. Мешает американцам всем как один голосовать за Демпартию. Разжигает. Того и гляди, Соединенные Штаты рухнут под его напором, словно карточный домик.И вот на этом месте американские партнеры погружаются в болезненные фантазии, в которых долгое время живет, например, киевский режим. Эти мечты для них как наркотик. Реально свою жизнь они улучшить не могут, ну зато можно уйти в пространство бреда. Запад, вообще, заметим в скобках, украинизируется бешеным темпом."Заговор с целью убийства Путина" — так называется триллер Макса Карпова, выпущенный в США в продажу пару лет назад и опять раскручивающийся сегодня. Сюжет таков. Вхожий в Кремль миллиардер-эфэсбэшник собирается начать некую пропагандистскую кампанию против США, обвиняя Вашингтон в подготовке покушения на Путина. Однако смелый цэрэушник при поддержке неподкупного журналиста и женщины-сенатора этот план срывает и "возвращает миру правду". Рецензии на книжку хорошие. Особо теплый отзыв оставил Майкл Морелл, бывший помощник директора ЦРУ.Регулярно тему покушения на Путина окучивает интеллигентное издание The Daily Beast. Его авторы любят сладострастно размазывать историю политических убийств в России. Особенно привлекает их теракт народовольцев в 1881-м. "Группа молодых людей бросила в Александра II три бомбы — и это без всякого "Тик-Тока", — веселится автор. "От Лэнгли до Киева, шпионы по всему миру <…> обсуждают: как реально убить президента Путина?" — развивает тему его коллега. Авторы издания, кстати, обсуждают и то, что одной из жертв нападений должен стать духовный лидер России, патриарх Кирилл. Но все это так, под видом шуточек. А че такого?С началом СВО подобные неполиткорректные мысли неподконтрольными фонтанчиками стали прыскать наружу в американском инфополе. Официально делать такие заявления нельзя — так ведут себя только государства-террористы. Нет, не спонсоры терроризма, а именно террористы, замышляющие покушение на законно избранного лидера независимой страны. Это пока еще моветон. Но порой крик души американских политиков просто рвется наружу.В том же ключе выступал сенатор Линдси Грэм. "Есть ли в России свой Брут?" — написал он в твиттере. В ответ ему начали писать коллеги, но процитировать их нам не позволит Роскомнадзор. Используя все богатство ненормативной лексики, они потребовали от Грэма не втягивать страну в мировую войну.Прошло лето, Россия присоединила к себе четыре новых региона. Наступил сентябрь, а американскую элиту одолевали все те же мрии, что и полгода назад. У нас референдумы, а у них там по-прежнему "начало конца"."А теперь начинается хардкор, — цитирует неназванного сотрудника Госдепа Newsweek. — Все внимание на Путина? Да, черт возьми. Он разрушит Россию, чтобы остаться при власти, или Россия разрушит его, назначив ответственным за неудачи на Украине?" Ну то есть единственная надежда для Вашингтона — если не выиграть противостояние с Россией, то хоть как-то продержаться еще немного, это попытаться перейти к прямым террористическим атакам на руководство нашей страны.Что ж, на войне как на войне. В своих бесконечных нападениях на другие страны Вашингтон регулярно натравливал своих наймитов на народных лидеров. Нормальная гангстерская методика — бизнес, ничего личного. Цэрэушники и их туземные холопы убили множество прекрасных людей. Че Гевару, например. Аугусто Сандино. Теперь этим великим борцам за независимость ставят памятники по всему миру.Но есть и более позитивные примеры. Сколько покушений пережил несгибаемый Фидель Кастро? Кто говорит — триста, кто — пятьсот, в общем, понятно, что Вашингтон тут заметно облажался. Почему такое оказалось возможно на бедной Кубе, задавленной адскими американскими санкциями? Потому что народ был сплочен вокруг своего команданте и отслеживал любую подозрительную активность на ранних стадиях. И все было хорошо. Кубинский вождь прожил девяносто лет.Россия на порядок богаче Кубы. Народная поддержка спецоперации и лично президента бьет все рекорды — все прекрасно понимают, что стоит на кону. Извращенные фантазии американских партнеров обречены, по-видимому, остаться в их головах, надо же этим лузерам чем-то утешаться.Неприятно другое. Пару дней назад я гуляла по Питеру. Весь центр города оклеен афишами — в Александринском театре ставят новую пьесу Акунина. Да, это тот самый Чхартишвили, который регулярно грозит убийствами русским журналистам, чиновникам, судьям, поддерживающим спецоперацию. И нет, то, что его ставят на русские бюджетные деньги в одном из главных драмтеатров страны, уже не удивляет. Есть у нас такие изумительные люди, которым позволено разводить цветущую сложность и пренебрегать Уголовным кодексом.Удивляет то, что пьеса называется "1881". Посвящена она, как нетрудно догадаться, убийству Александра II — тому самому теракту народовольцев, который так любят смаковать американские путиноборцы. И уж совсем секретом Полишинеля является отношение гражданина Чхартишвили лично к президенту России. Оно, мягко говоря, очень плохое. Даже в официальных интервью он все время проводит ту мысль, что "Путин плохо кончит". А уж ту дрянь, что он пишет в соцсетях, я даже цитировать не буду.Причем в околокультурной тусовке все об этом прекрасно знают. И в Министерстве культуры, разумеется, тоже. И тем не менее вот такое. Какая-то странная демократия, вы не находите? Впрочем, Россией, как известно, напрямую управляет Господь Бог, а пути его неисповедимы.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

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в мире, политика, россия, сша, цру, вашингтон, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины 2022