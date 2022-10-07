https://sputnik-georgia.ru/20221007/zurabishvili-nagradila-gruzinskikh-uchenykh-ordenami-siyaniya-271127831.html

Зурабишвили наградила грузинских ученых орденами сияния

Зурабишвили наградила грузинских ученых орденами сияния

Официальна церемония награждения прошла во Дворце Орбелиани 07.10.2022, Sputnik Грузия

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грузия

новости

георгий шарвашидзе

тбилиси

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Президент Грузии Cаломе Зурабишвили наградила академика Тамаза Гамкрелидзе и ректора Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили Георгия Шарвашидзе орденами сияния, сообщается на сайте президента страны.Гамкрелидзе награжден за особый вклад, внесенный в строительство грузинского государства и представление грузинской науки за рубежом.Георгий Шарвашидзе награжден за научно-исследовательскую деятельность, углубление отношений с научно-исследовательскими центрами мира, содействие в процессе установления научных отношений между грузинскими и иностранными учеными.Зурабишвили также наградила доктора философии Тамару Драгадзе, шумеролога Нино Самсония и хеттолога международного ранга Ирине Татишвили.Официальна церемония награждения прошла во Дворце Орбелиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, георгий шарвашидзе, тбилиси, саломе зурабишвили