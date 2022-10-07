Зурабишвили наградила грузинских ученых орденами сияния
© press-service of the President of GeorgiaСаломе Зурабишвили наградила грузинских ученых орденами сияния
© press-service of the President of Georgia
Официальна церемония награждения прошла во Дворце Орбелиани
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Президент Грузии Cаломе Зурабишвили наградила академика Тамаза Гамкрелидзе и ректора Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили Георгия Шарвашидзе орденами сияния, сообщается на сайте президента страны.
Гамкрелидзе награжден за особый вклад, внесенный в строительство грузинского государства и представление грузинской науки за рубежом.
© press-service of the President of GeorgiaСаломе Зурабишвили наградила грузинских ученых орденами сияния
Саломе Зурабишвили наградила грузинских ученых орденами сияния
© press-service of the President of Georgia
Георгий Шарвашидзе награжден за научно-исследовательскую деятельность, углубление отношений с научно-исследовательскими центрами мира, содействие в процессе установления научных отношений между грузинскими и иностранными учеными.
© press-service of the President of GeorgiaСаломе Зурабишвили наградила грузинских ученых орденами сияния
Саломе Зурабишвили наградила грузинских ученых орденами сияния
© press-service of the President of Georgia
Зурабишвили также наградила доктора философии Тамару Драгадзе, шумеролога Нино Самсония и хеттолога международного ранга Ирине Татишвили.
Официальна церемония награждения прошла во Дворце Орбелиани.