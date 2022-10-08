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Байден сбежал от журналистов после вопроса о Путине - видео
Байден сбежал от журналистов после вопроса о Путине - видео
Когда журналистка спросила Байдена, будет ли он говорить с Путиным, американский лидер побежал по лужайке от репортеров 08.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-08T12:31+0400
2022-10-08T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Президент США Джо Байден убежал от журналистов, попросивших его поговорить о российском коллеге Владимире Путине.На кадрах, опубликованных корреспондентом РИА Новости, видно, как американский лидер после пресс-подхода шел в сторону ожидавшего его вертолета. В этот момент журналистка спросила, будет ли он говорить о российском президенте, после чего Байден побежал по лужайке от репортеров. Затем президент замедлил шаг, подошел к трапу, отдал честь встречавшему его военному и поднялся на борт.Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.Так, неделю назад он не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал названия стран и оступался при посадке в самолет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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в мире, новости, политика, джо байден, владимир путин
в мире, новости, политика, джо байден, владимир путин

Байден сбежал от журналистов после вопроса о Путине - видео

12:31 08.10.2022
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден возле Белого дома
Президент США Джо Байден возле Белого дома - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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Когда журналистка спросила Байдена, будет ли он говорить с Путиным, американский лидер побежал по лужайке от репортеров
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Президент США Джо Байден убежал от журналистов, попросивших его поговорить о российском коллеге Владимире Путине.
На кадрах, опубликованных корреспондентом РИА Новости, видно, как американский лидер после пресс-подхода шел в сторону ожидавшего его вертолета. В этот момент журналистка спросила, будет ли он говорить о российском президенте, после чего Байден побежал по лужайке от репортеров. Затем президент замедлил шаг, подошел к трапу, отдал честь встречавшему его военному и поднялся на борт.
Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.
Так, неделю назад он не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал названия стран и оступался при посадке в самолет.
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